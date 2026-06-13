مقتـ.ل مصري في ولاية هامورج الألمانية.. وبيان غامض من الشرطة

أعلنت السلطات الألمانية، أن المواطن المصري الذي عثر على جثته في ولاية هامبورج أمس الأول الخميس، يبلغ من العمر 27 عاما ويدعى أحمد د. ولا تتوفر حاليًا أي معلومات إضافية عنه.

ونشرت الشرطة الألمانية صورة للمتوفى، مناشدةً الجمهور تقديم أي معلومات حول خلفيته، موضحة أن امرأتان عثرتا على جثة الرجل يوم الخميس على ممر جابي بالقرب من ملعب جولف فالكنشتاين في قرب ريسن.

حاول المسعفون وطبيب الطوارئ الذين استُدعوا إلى مكان الحادث إنعاش الرجل، لكن دون جدوى، صرّح متحدث باسم مركز عمليات الشرطة صباح الجمعة بوجود مؤشرات على وفاة عنيفة.

بعد فحص الجثة، أكد خبراء الطب الشرعي الشكوك بأن الشاب توفي نتيجة عنف خارجي ويُرجّح أن الجثة أُلقيت في مكان آخر.

بحسب قناة NDR، يعتقد المحققون أن مسرح الجريمة الحقيقي يقع في مكان آخر، وفتش المحققون المنطقة مرة ثانية بحثًا عن أدلة، إذ لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الموقع الذي عُثر فيه على الجثة هو نفسه مسرح الجريمة.