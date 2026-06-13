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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تحدد موعد مراسم تشييع جثمان الإمام علي خامنئي

علي خامنئي
علي خامنئي
هاجر رزق

أعلنت لجنة إحياء ذكرى عروج الإمام آية الله السيد علي الحسيني الخامنئي، في بيانها الثالث الصادر اليوم، السبت، تفاصيل البرنامج الرسمي لمراسم توديع وتشييع ومواراة جثمان الراحل، والتي ستُقام خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو 2026 في مدن طهران وقم ومشهد.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن اللجنة أوضحت في بيانها الثالث جدول مراسم التوديع والتشييع والدفن المقررة للراحل، مؤكدةً أن الاستعدادات جارية لإقامة مراسم واسعة النطاق بمشاركة شعبية ورسمية.

وأضاف البيان أن مراسم الوداع، وتشييع ومواراة جثمان الإمام الخامنئي، إلى جانب أفراد عائلته: الدكتور مصباح الهدى باقري كني، وبشرى الحسيني الخامنئي، وزهراء حداد عادل، وزهراء محمدي كلبايكاني، ستُقام وفق البرنامج الآتي:

يومي السبت 4 والأحد 5 يوليو 2026 (الموافق 19 و20 محرم): مراسم توديع الجثمان الطاهر في مصلى الإمام الخميني في طهران.

يوم الاثنين 6 يوليو 2026 (الموافق 21 محرم): مراسم التشييع في طهران.

يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 (الموافق 22 محرم): مراسم التشييع في مدينة قم المقدسة.

يوم الخميس 9 يوليو 2026 (الموافق 24 محرم ليلة شهادة الإمام السجاد عليه السلام): مراسم التشييع في مشهد المقدسة والدفن في الروضة الملكوتيّة للإمام الرّضا.

وجاء في البيان: “ندعو عموم أبناء الشعب الشريف والعزيز، وأحرار العالم، والمتيّمين بمدرسة الإسلام، والمحبين لإيران، إلى المشاركة في هذه المراسم المهيبة لتوديع ذلك القائد الشهيد”.

وأضاف البيان أنه سوف يُعلن عن تفاصيل هذه المراسم وبرنامجها الكامل للعموم في وقت لاحق.

الخامنئي تشييع جثمان طهران مراسم

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