رئيس وزراء باكستان: أمريكا وإيران سيوقعان إلكترونيا عن بعد على الاتفاق خلال 24 ساعة

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، يوم السبت أنه من المرجح إتمام الاتفاق بين أميركا وإيران خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن هذا الأمر أقرب من أي وقت مضى.

وأوضح رئيس وزراء باكستان، أن الولايات المتحدة وإيران، سيوقعان إلكترونيا عن بُعد على الاتفاق فور إبرامه، مؤكدا ثقته بأن الاتفاق بين الجانبين سيشكل أساسا متينا للسلام.

وأشار شريف، إلى أنه بعد توقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران إلكترونيا ستبدأ المحادثات الفني.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، بوجود 3 خطوط حمراء لأي اتفاق إيراني أمريكي محتمل، مؤكدا أن جميعها تتطلب مصادقة البرلمان في البلاد.

وقال عضو في رئاسة البرلمان الإيراني، في حديثه لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إنه "لا ينبغي لأي اتفاق أن يتعارض مع قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحصانة وصيانة حقوق الشعب الإيراني".

وأشار إلى أن هذا يعتبر النقطة الأولى بين النقاط الثلاث التي سينظر فيها البرلمان في حال نضوج نص للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

ولفت المسؤول البرلماني إلى النقطة الثانية وتتمثل في أن "إذا أدى أي تفاهم إلى اتفاقية أو معاهدة أو ميثاق أو ما شابه ذلك، فيجب بالضرورة أن يتم بحثه والتصديق عليه في مجلس الشورى (البرلمان)".