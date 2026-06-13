أطلقتها إيران .. أمريكا تعلن إسقاط عدداً من الطائرات المسيرة الهجومية

كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن إطلاق إيران عدداً من الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه في محاولة لضرب سفن تجارية اثناء عبورها مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية في بيان لها : أسقطت القوات الأمريكية جميع هذه الطائرات خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضافت : بينما تتواصل حركة المرور عبر المضيق دون عوائق، إذ لا يزال ممر التجارة الدولي مفتوحاً أمام حركة الملاحة.

وتواصل القوات الأمريكية فرض الحصار على إيران بصرامة، إذ قامت القيادة المركزية الأمريكية ‎سنتكوم بتوجيه مسار 139 سفينة تجارية ممتثلة للتعليمات، وعطّلت 9 سفن غير ممتثلة، وذلك منذ 13 أبريل.

وفي بيان سابق لها ؛ أكدت سنتاكوم أن السفن الحربية والقطع الجوية التابعة للبحرية الأمريكية تواصل تسيير دوريات في المياه الإقليمية لفرض الحصار على إيران، حتى الآن، قامت القوات الأمريكية بتحويل مسار 136 سفينة وتعطيل 9 أخرى لضمان الامتثال للحصار.