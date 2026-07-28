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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأرصاد تحذر من عودة الأجواء شديدة الحرارة.. ورايات حمراء على 6 شواطئ

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب الأنحاء، فيما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب حالة البحر على عدد من الشواطئ المطلة على البحر المتوسط، ورفعت الرايات الحمراء في 6 شواطئ بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج وفقا لما رصدة صباح الخير يا مصر.

رايات حمراء على 6 شواطئ

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح على شواطئ السلوم، ومطروح، والعلمين، والإسكندرية، وجمصة، وبلطيم، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، مطالبة المصطافين بتوخي الحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة حفاظًا على سلامتهم.

طقس شديد الحرارة وزيادة في الإحساس بالحرارة

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون حارًا رطبًا إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ورطب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة في الظل.

شبورة مائية ورذاذ خفيف

كما حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

وأشارت إلى ظهور سحب منخفضة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة

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