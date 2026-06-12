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لوكاشينكو: إغلاق مضيق هرمز ليس في مصلحة إيران والخيار الدبلوماسي الحل الأكثر واقعية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لوكاشينكو: إغلاق مضيق هرمز ليس في مصلحة إيران والخيار الدبلوماسي الحل الأكثر واقعية

لوكاشينكو
لوكاشينكو
القسم الخارجي

 أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن التصعيد العسكري المتواصل في الشرق الأوسط لا يمكن أن يشكل حلاً للأزمة الحالية، مشدداً على أن المسار السياسي والدبلوماسي يبقى الخيار الأكثر واقعية لإنهاء التوترات المتفاقمة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وفي تصريحات تلفزيونية"، قال لوكاشينكو إن إيران لا تملك مصلحة حقيقية في إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، نظراً لما قد يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة النطاق على المنطقة والأسواق الدولية. 

وأشار إلى أن أي تعطيل لحركة الملاحة في المضيق ستكون له انعكاسات مباشرة على تجارة الطاقة العالمية وأسعار النفط.

وأضاف الرئيس البيلاروسي أن حل الأزمة الراهنة "ليس عسكرياً"، داعياً جميع الأطراف إلى تجنب المزيد من التصعيد والعمل على إيجاد تسوية سياسية تحفظ الاستقرار الإقليمي. وتأتي تصريحاته في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الخليج العربي عقب تبادل الاتهامات بشأن استهداف سفن وتهديدات مرتبطة بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، أكد لوكاشينكو أنه يدرك تماماً أن الهدف الأساسي للرئيس الأميركي دونالد ترمب يتمثل في وقف الحرب ومنع توسع دائرة الصراع، معتبراً أن الإدارة الأميركية تسعى في نهاية المطاف إلى تجنب الانزلاق نحو مواجهة إقليمية شاملة قد تكون لها تداعيات تتجاوز حدود الشرق الأوسط.

في المقابل، وجه الرئيس البيلاروسي انتقادات حادة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبراً أن الهجوم على إيران يمثل "خطأً جسيماً". ورأى أن استخدام القوة العسكرية ضد طهران قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي بدلاً من المساهمة في احتواء الأزمة.

وتطرق لوكاشينكو إلى ملفات دولية أخرى، معرباً عن تفاؤله بإمكانية انتهاء الحرب في أوكرانيا قبل نهاية العام الجاري.

 وأضاف أن النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا، والتوتر المرتبط بإيران، قد يشهدان تطورات سياسية تسمح بالتوصل إلى تسويات أو تفاهمات خلال الأشهر المقبلة، رغم استمرار التحديات والعقبات التي تواجه جهود الوساطة الدولية

ألكسندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي الشرق الأوسط لوكاشينكو

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