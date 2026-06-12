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انفجار وحريق ضخم في نادٍ رياضي بأمستردام يُصيب 7 أشخاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجار وحريق ضخم في نادٍ رياضي بأمستردام يُصيب 7 أشخاص

حريق ناد بهولندا
حريق ناد بهولندا
أ ش أ

أصيب سبعة أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة، إثر انفجار أعقبه حريق كبير في نادٍ رياضي للياقة البدنية يقع بجوار مجمع سكني في غرب العاصمة الهولندية أمستردام.

وقالت السلطات المحلية إن نحو 400 شخص تم إجلاؤهم من المبنى السكني المجاور كإجراء احترازي، بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانفجار.

ووقع الحادث في نادٍ رياضي يعمل على مدار الساعة في منطقة أوسدوربر بان، حيث سُمع دوي الانفجار على نطاق واسع، وفق وسائل إعلام محلية.

وأشارت السلطات إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد سبب الانفجار، مؤكدة أن جميع الاحتمالات لا تزال قيد البحث، بمشاركة الشرطة وخبراء المتفجرات وخدمات الإطفاء.

كما استعانت فرق الإنقاذ بكلاب بحث للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين تحت الأنقاض، في وقت حذّر فيه مسؤولون من احتمال ارتفاع عدد المصابين.

وأفادت تقارير أولية بأن الانفجار قد يكون ناتجاً من الطابق السفلي للمبنى، حيث توجد أنابيب كهرباء ومحطة تحويل كهربائي ومخازن مرتبطة بالمجمع السكني، إلا أن هذه الفرضيات لم يتم تأكيدها رسمياً.

وأغلقت السلطات المنطقة المحيطة بالمبنى وفرضت طوقاً أمنياً، فيما طُلب من السكان إبقاء النوافذ مغلقة بسبب الدخان الناتج عن الحريق.

حريق كبير في نادٍ رياضي العاصمة الهولندية أمستردام هولندا

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