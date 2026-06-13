قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب الرئيس الأمريكي يتوجه إلى جنيف لتوقيع مذكرة تفاهم مع إيران.. ما الجديد؟
أمير هشام: ياسين منصور سيتحمل رواتب الأجانب الجدد في الأهلي
كأس العالم 2026.. أمريكا تنهي الشوط الأول بثلاثية أمام باراجواي
أمير هشام: الزمالك سيشارك بدوري أبطال إفريقيا.. وحل أزمة القيد صعب
إبراهيم عبد الجواد: الأهلي يناقش تخفيض الرواتب وخيارات احتراف بعض النجوم
صلاة الضحى.. فضلها وعدد ركعاتها ووقت أدائها الصحيح كما ورد في السنة النبوية
مرسيدس AMG G 63 تظهر في أحدث تعديل.. صور
محمد مخلوف: لعبت نهائي كأس الرابطة مصابًا.. وتوقعت هزيمة إنبي بثلاثية
ترامب : نجحنا في القضاء على زعيم منظمة ترين دي أراغوا بـ فنزويلا
كأس العالم.. أمريكا تضيف الهدف الثاني في شباك باراجواي
محمد مخلوف يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي.. ويؤكد: مصيري في يد كامل أبو علي
نادي اتحاد طنجة: الزمالك لم يسدد أي قسط من صفقة معالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب الرئيس الأمريكي يتوجه إلى جنيف لتوقيع مذكرة تفاهم مع إيران.. ما الجديد؟

فانس
فانس
محمود نوفل

أكد مسؤول أمريكي أن عقوبات إيران لن يتم تخفيفها قبل اتخاذها خطوات محددة بشأن برنامجها النووي.
 

فيما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين القول أن نائب الرئيس ترامب جي دي فانس سيتوجه إلى جنيف لتوقيع مذكرة التفاهم مع إيران
 

وأشار المسؤولين الأمريكيين الى أن هناك محادثات فنية إضافية بشأن قضايا شائكة قد تجري بعد ذلك في إسلام آباد.
 

وقال المسؤولين الأمريكيين أن ترامب سيطلب من قادة العالم تكثيف المراقبة في مضيق هرمز.

وذكرت مصادر للصحيفة ذاتها أن  عودة وفد قطري من طهران الأسبوع الماضي حاملا صيغة اتفاق جديدة شكلت نقطة تحول حاسمة.
 

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن مذكرة التفاهم "باتت أقرب من أي وقت مضى" إلى الإنجاز، لكنه دعا وسائل الإعلام إلى عدم التكهن بمحتوى الاتفاق حتى يتم التوقيع عليه.

وفقا لمصادر إعلامية، فإن مذكرة التفاهم المرتقبة تتكون من 14 نقطة، وتنقسم إلى مرحلتين: الأولى تتعلق بإنهاء الحرب على جميع الجبهات الإقليمية، والثانية تفتح الباب لمناقشة الملف النووي. ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات حول الملف النووي في غضون 60 يوماً من التوقيع.

وتشمل النقاط الرئيسية للاتفاق: إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري دون رسوم، والإفراج التدريجي عن الأصول الإيرانية المجمدة، ووقف إطلاق النار في لبنان مع تأجيل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى مرحلة ثانية.

وبحسب مصادر دبلوماسية، من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق بحضور عدد من الدول الإقليمية الكبرى كشهود وضامنين، تشمل السعودية والإمارات وقطر وتركيا ومصر والبحرين وعمان.

و من المتوقع أن يُطلق على الاتفاق التاريخي اسم "اتفاق إسلام آباد" أو "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، اعترافا بالجهود الدبلوماسية الكبيرة التي بذلتها القيادة المدنية والعسكرية الباكستانية لتقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران.

أمريكا إيران ترامب البرنامج النووي الإيراني مضيق هرمز فانس نائب الرئيس الأمريكي أمريكا وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

محمد صلاح

نجم بلجيكا يستفز محمد صلاح قبل مواجهة منتخب مصر.. ماذا قال؟

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 .. ترقبوها قريباً

الأرجنتين

إطلاق نار بالقرب من مقر منتخب الأرجنتين بأمريكا وسقوط ضحايا

بيج ياسمين

من صالة الجيم إلى المحكمة الاقتصادية.. كيف أوقعت الآداب بـ بيج ياسمين؟

سعر الذهب

7142 جنيها .. آخر سعر لأكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

كأس العالم

التردد متاح.. قنوات مجانية تنقل كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات

البرامج المتاحة وموعد التقدم المبكر لكليات الحاسبات في تنسيق الجامعات 2026

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

مايا مرسي

التضامن: تدخلات عاجلة للحد من ظاهرة عمل الأطفال

بالصور

أطعمة تحمي الجسم من الجفاف في الصيف.. احرص على تناولها في الأيام الحارة

أطعمة تحمي الجسم من الجفاف في الصيف.. احرص على تناولها في الأيام الحارة
أطعمة تحمي الجسم من الجفاف في الصيف.. احرص على تناولها في الأيام الحارة
أطعمة تحمي الجسم من الجفاف في الصيف.. احرص على تناولها في الأيام الحارة

أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف

أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف
أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف
أخطاء شائعة عند تشغيل المروحة قد تزيد الشعور بالحر.. تجنبيها في الصيف

هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟.. الحقيقة كاملة

هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء أثناء الطعام يسبب زيادة الوزن؟ الحقيقة كاملة

البشاميل.. طريقة التحضير وأسرار نجاح الصلصة البيضاء في المطبخ

البشاميل
البشاميل
البشاميل

فيديو

اكتشاف نقوش صخرية

نقوش صخرية تحكي الماضي .. عبارة نادرة عن عمر بن الخطاب تثير اهتمام الباحثين

محمد صلاح

عقد لـ 3 مواسم.. فنربخشة التركي يسعى لضم مو صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد