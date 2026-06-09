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في ختام مؤتمر جنيف.. وزير العمل يبحث مع "الدولي للتوظيف" فتح الأسواق الأوروبية لشباب مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في ختام مؤتمر جنيف.. وزير العمل يبحث مع "الدولي للتوظيف" فتح الأسواق الأوروبية لشباب مصر

وزير العمل حسن رداد
وزير العمل حسن رداد
أخبار البلد

عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من الاتحاد الدولي للتوظيف (WEC) ، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات التشغيل وتنمية المهارات وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المؤهلة.

جاء ذلك في ختام  مشاركته في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية،..وفي مستهل اللقاء، استمع الوزير إلى عرضٍ من وفد الاتحاد حول رؤيته الاستراتيجية وخطط عمله الدولية وهيكله التنظيمي وبرامجه المعنية بتطوير أسواق العمل وتعزيز فرص التشغيل وربط المهارات باحتياجات الاقتصاد العالمي، كما ناقش معهم آليات عمل الاتحاد وشبكة علاقاته الدولية ودوره في دعم سياسات التوظيف الحديثة وتعزيز كفاءة أسواق العمل.

مشروع مذكرة تعاون مشتركة

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من خطط "الاتحاد" في دعم جهود الدولة المصرية بملف التشغيل، موجهًا بدراسة إعداد مشروع مذكرة تعاون مشتركة بين وزارة العمل و"الاتحاد"، تتضمن خطة تنفيذية واضحة ومحددة الأهداف وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يسهم في فتح مسارات جديدة لتشغيل الشباب المصري بالخارج، والاستفادة من شبكة شركاء الاتحاد وعلاقاته الدولية، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تشهد طلبًا متزايدًا على العمالة الماهرة والمدربة.


كما شدد الوزير على أن الدولة المصرية تمتلك قاعدة كبيرة من الكفاءات البشرية المؤهلة، وأن وزارة العمل تواصل تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة مراكز التدريب التابعة لها بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يضمن إعداد كوادر فنية ومهنية تتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، مؤكدًا أن مصر جاهزة من الآن لإمداد أسواق العمل الخارجية بالعمالة الماهرة والمدربة في مختلف التخصصات المطلوبة،وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء ،في ظل حرصها على تعزيز تلك الشراكات مع المؤسسات الدولية المتخصصة في التشغيل وتنمية الموارد البشرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الشباب وفقاً للمعايير الدولية واحتياجات سوق العمل، وبما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية وتعزيز فرص العمل اللائق.
وخلال اللقاء، استعرض وفد الاتحاد الدولي للتوظيف عدداً من المبادرات والبرامج التي ينفذها بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التوظيف حول العالم، بهدف دعم التشغيل المستدام وتنمية المهارات ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي.  كما أعرب مسؤولو الاتحاد الدولي للتوظيف عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير سياسات التشغيل والتدريب وتنمية المهارات، مؤكدين أن سوق العمل المصري يمتلك مقومات كبيرة تؤهله للتفاعل الإيجابي مع التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل، وأن مصر تمثل شريكاً مهماً في المنطقة في مجال تنمية الموارد البشرية وإعداد الكفاءات القادرة على المنافسة عالميا.

كما أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة لوضع أطر عملية للتعاون المشترك، بما يسهم في دعم التشغيل اللائق، وتعزيز فرص العمل للشباب، والاستفادة من المتغيرات العالمية في سوق العمل بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


حضر اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، و رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي لوزير العمل ،و أمنية عبد الحميد، مساعد فني للوزير... والمستشار محمد عادل من البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف...ومن الاتحاد الدولي للتوظيف : مينا ميلري، المدير العام للاتحاد الدولي للتوظيف، ومحمد الدروي عضو مجلس إدارة الاتحاد وممثل منطقة الشرق الأوسط، والمهندس عماد نصر خبير أسواق العمل والعلاقات، وباتريشيا ميانو المنسق السياسي للاتحاد.

التشغيل وزير العمل حسن رداد تنمية المهارات فتح أسواق عمل جديدة جنيف فرص التشغيل

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