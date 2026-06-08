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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل: العامل المصري ركيزة التنمية والصناعة الوطنية

وزير العمل زمحافظ الشرقية مع العمال المكرمين
وزير العمل زمحافظ الشرقية مع العمال المكرمين

شهد وزير العمل حسن رداد، اليوم الإثنين، يرافقه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، فعاليات احتفالية لتكريم نخبة من العاملين المتميزين ضمن برنامج "وسام الرواد"، وذلك بحضور  وزير القوي العاملة الأسبق ،رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب د. محمد سعفان.

واستهل وزير العمل زيارته بجولة تفقدية داخل عدد من أقسام مصنع نسيج، اطلع خلالها على مراحل الإنتاج المختلفة، وآليات العمل الحديثة، وجهود الشركة في تطوير بيئة العمل والاهتمام بالعنصر البشري، بما يعزز الإنتاجية ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وخلال الاحتفالية، أكد الوزير أن تكريم العمال المتميزين يعكس ثقافة مؤسسية راقية تقوم على تقدير الجهد والعطاء، وترسيخ قيم الانتماء والإبداع داخل مواقع العمل، مشيراً إلى أن العامل المصري يمثل الركيزة الأساسية لكل نجاح صناعي وتنموي تشهده الدولة المصرية، مؤكداً أن الاهتمام بالعنصر البشري وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة يعدان من أهم عوامل النجاح والاستدامة.

وقال الوزير إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماماً غير مسبوق بملف العمل والعمال، من خلال توفير فرص العمل اللائقة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في جهود التنمية وزيادة الإنتاج.

ووجّه الوزير رسالة إلى العاملين الذين شملهم التكريم، مؤكداً أن ما حققوه من تميز وإخلاص وانضباط يستحق التقدير، وأن هذا التكريم يمثل حافزاً لمواصلة العمل والابتكار، مشدداً على أن كل إنجاز يتحقق على أرض مصر يقف وراءه عامل مخلص ومنتج يسهم في دفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأعرب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن تقديره لتكريم العاملين الذين أمضوا سنوات طويلة من العطاء والإخلاص، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس ثقافة مؤسسية راقية تقوم على الوفاء لأصحاب الإنجازات وتقدير دورهم في دعم مسيرة الإنتاج والتنمية.

ومن جانبه، أعرب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقديره الكبير للعمالة المصرية، مؤكدًا أنها من أفضل القوى العاملة على مستوى العالم متى توفرت لها الإمكانات والفرص المناسبة، مستشهدًا بما يحققه المصريون في مختلف الدول الأوروبية من قصص نجاح وإنجازات مشرفة تعكس كفاءتهم وقدرتهم على المنافسة.

وأكد أن العمل عبادة وأمانة ومسؤولية يتحملها كل عامل أمام الله قبل أي جهة أخرى، مشددًا على أن الإخلاص والإتقان يمثلان أساس التقدم والنجاح لكل المجتمعات، وأن هذه القيم مطلوبة من العمال في جميع أنحاء العالم، ومن بينهم عمال مصر الذين يواصلون أداء دورهم الوطني في دفع عجلة التنمية والإنتاج.
وأضاف أن تكريم العمال يمثل مناسبة تستحق الاحتفاء والفخر، لما يقدمه العمال من جهود مخلصة في بناء الأوطان وتحقيق التنمية، داعيًا إلى التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية والعمل الجاد، باعتبارها السبيل لتحقيق الآمال والطموحات.

وزير العمل وزارة العمل حسن رداد محافظ الشرقية

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