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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هند صيري تهنئ منة شلبي بعيد ميلادها.. ماذا قالت؟

هند صبري ومنة شلبي
هند صبري ومنة شلبي
سارة عبد الله

هنأت الفنانة هند صبري، الفنانة منة شلبي بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واسترجعت هند صبري ذكرياتها مع منة شلبي في أعمال فنية عديدة جمعتهم، وعلقت: “عيد ميلاد سعيد للجميلة من الداخل والخارج بحبك”. 

وحرص المنتج الفني أحمد الجنايني على تهنئة زوجته الفنانة منة شلبي بمناسبة عيد ميلادها، برساله رومانسية و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشر أحمد الجنايني  عدة صور تجمعهما و علق كاتبا : كل سنة وأنتِ طبيعية، وعفوية، ولذيذة، وجميلة… زي ما أنتِ دايمًا. إن شاء الله تكون سنة مليانة سعادة، وراحة، وضحك، ونجاح، وكل حاجة نفسك فيها تتحقق… كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي.

وكانت آخر أعمال منة شلبي الدرامية مسلسل "صحاب الأرض"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وشارك في بطولته إياد نصار، وكامل الباشا، وعصام السقا، وتارا عبود، وآدم بكري، وسارة يوسف، وهو من تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي.

هند صبري الفنانة منة شلبي انستجرام

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