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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين عبدالعزيز تعلق على نجاح «خلى بالك من نفسك» بعد نفاد التذاكر

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
يمنى عبد الظاهر


علقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على النجاح الجماهيري الذي يحققه فيلمها الجديد «خلى بالك من نفسك»، وذلك بعد الإعلان عن نفاد تذاكره في مصر وعدد من الدول العربية مع انطلاق عرضه.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك» رسالة قصيرة أعربت فيها عن امتنانها لهذا النجاح، إذ كتبت: «هذا من فضل ربي».

وكان المنتج تامر مرسي قد أعلن نفاد تذاكر الفيلم في مصر و9 دول عربية، مؤكدًا الإقبال الجماهيري الكبير على العمل منذ أول أيام عرضه، حيث نشر صورة ترويجية للفيلم وعلق عليها: «نفاذ تذاكر فيلم خلى بالك من نفسك في مصر وجميع الدول العربية.. Sold Out».

ويجمع الفيلم بين الأكشن والكوميديا والتشويق، ويقدم أحمد السقا خلاله شخصية مذيع إذاعي يقدم نصائح عاطفية، لكنه يعاني من الخوف من الارتباط، ما يدخله في العديد من المواقف والأزمات خلال الأحداث.


 

الفنانة ياسمين عبدالعزيز فيلمها الجديد خلى بالك من نفسك المنتج تامر مرسي أحمد السقا

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