لن تتوقع.. سعر فستان ياسمين عبد العزيز في العرض الخاص لـ فيلم "خلي بالك من نفسك"

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "خلي بالك من نفسك".

تفاصيل إطلالة ياسمين عبد العزيز

تألقت ياسمين عبد العزيز بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الموف، واتسم التصميم بأنه كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

لإطلالتها في العرض الخاص فستان طويل وضيق.

قد حمل فستان ياسمين عبد العزيز توقيع CHATS by C.DAM وبلغ سعره 38 ألف جنيه مصري، انتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود.

أما ما من الناحية الجمالية، بدت ياسمين عبد العزيز على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.