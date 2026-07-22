ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم خلي بالك من نفسك

خطفت ياسمين عبد العزيز الأنظار خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد «خلي بالك من نفسك»، والذي أقيم أمس داخل إحدى دور العرض السينمائي بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور كبير من نجوم العمل وعدد من الفنانين والإعلاميين، إلى جانب جمهورها الذي حرص على التواجد لمساندتها والاحتفاء بعودتها إلى السينما.

وظهرت ياسمين عبد العزيز بإطلالة أنيقة ومميزة، نالت إعجاب الحضور وعدسات المصورين، حيث حظيت باستقبال جماهيري حافل فور وصولها إلى مقر العرض، وحرص عدد كبير من محبيها على التقاط الصور التذكارية معها والتعبير عن سعادتهم بلقائها، في أجواء اتسمت بالحماس والتفاعل.

وشهد العرض الخاص أجواءً احتفالية مميزة، إذ توافد أبطال الفيلم وصناع العمل لمشاركة الجمهور الاحتفال بانطلاق الفيلم في دور العرض، وسط حالة من التفاؤل بتحقيقه نجاحًا جماهيريًا خلال موسم السينما الحالي.

ويأتي فيلم «خلي بالك من نفسك» في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، ويضم نخبة من النجوم، في مقدمتهم ياسمين عبد العزيز، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين، في عمل يعتمد على مواقف إنسانية وكوميدية ممزوجة بالإثارة.

ويُعد الفيلم أحد أبرز الأعمال المنتظرة هذا الموسم، خاصة أنه يمثل عودة قوية لياسمين عبد العزيز إلى الشاشة الكبيرة، بعد فترة من الغياب عن السينما، وهو ما زاد من حماس جمهورها لمشاهدة العمل منذ الإعلان عن موعد عرضه.

ومن المتوقع، أن يشهد الفيلم إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل الشعبية الواسعة التي تتمتع بها ياسمين عبد العزيز، و احمد السقا وردود الفعل الإيجابية التي صاحبت العرض الخاص، سواء من الحضور أو من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.