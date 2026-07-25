بعد الهجوم على «الألوان».. مصطفى حدوتة يرد بطريقة غير مباشرة

علق الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة على الانتقادات التي تعرضت لها أغانيه ضمن ألبوم عمرو دياب، وهي «الألوان» و«لولا البنات» و«12 بالليل».

وشارك مصطفى حدوتة متابعيه عبر حسابه على «فيس بوك» مقطع فيديو ظهر فيه وهو يستمع إلى أغنية «الألوان» ويحتسي عصير الفراولة، في إشارة ساخرة إلى أحد مقاطع الأغنية، ليرد بطريقته على الانتقادات التي طالت أعماله في الألبوم



وعلق حدوتة على الفيديو قائلًا: «الهاتريك.. أيوا أنا اللى عامل أجمد أغنية فى الألبوم.. ومش بس كده ده أنا عامل اتنين غيرها فى نفس الألبوم كمان».



يذكر أن «حبيتك» يعد الألبوم السادس والثلاثين فى مسيرة الهضبة الممتدة لأربعين عامًا، ويضم الألبوم 12 أغنية تعاون فيها الهضبة مع نخبة من الشعراء وهم: أيمن بهجت قمر، تامر حسين، مصطفى حدوتة، روزام، أمير طعيمة، مصطفى البرنس، منة القيعى.

ومن الملحنين عمرو مصطفى، محمد يحيى، إيهاب عبد الواحد، نادر نور، وأدهم بهجت قمر، والموزعين أحمد ابراهيم، عادل حقى، وأسامة الهندى.

أما هندسة صوت جميع أغنيات الألبوم وميكساج وماستر أمير محروس، تسجيل صوتى شيرى شكرى، تصوير فوتوغرافى الغلاف والأغانى كريم نور.

