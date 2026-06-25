إنجي عازار تطرح أغنية «خط أحمر» بكلمات مصطفى حدوتة وألحان أوردني

طرحت الفنانة الشابة إنجي عازار أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «خط أحمر»، والتي تحمل طابعًا إيقاعيًا حماسيًا ورسالة قوية تعكس شخصية المرأة الواثقة والمتمسكة بحقوقها.

الأغنية جاءت بكلمات مصطفى حدوتة، وألحان أوردني، وتوزيع كولوبكس،

وتقدم من خلالها أنجي عازار لونًا غنائيًا يعتمد على القوة والتحدي والثقة بالنفس، حيث تؤكد كلماتها على رفض الاستهانة بها أو تجاوز حدودها، في رسالة واضحة مفادها أن الكرامة والاحترام يظلان «خطًا أحمر».

أغنية خط احمر

وتقول بعض كلمات الأغنية: «أوعى تفكر تيجي على الشاطرة وتتشطر.. أوعى لا أوعى خد بالك مني»، كما تردد في اللازمة الرئيسية: «خط أحمر أنا.. عيني في السما متهزش، لو ليا الحق أخده بمعلمة»، وهي الكلمات التي تعكس روح التمرد الإيجابي والإصرار على التمسك بالحق.

ومن المتوقع أن تلقى الأغنية تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، خاصة مع إيقاعها السريع وكلماتها التي تعبر عن القوة والاستقلالية، لتضيف عملًا جديدًا إلى رصيد أنجي عازار الفني خلال الفترة الحالية.