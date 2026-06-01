قدموا أفكارا جديدة.. مصطفى حدوتة يسخر من تصريحات رامي صبري عن المبدعين

علق الشاعر مصطفى حدوتة علي تصريحات الفنان رامي صبري من حيث تقديم الأفكار المختلفة من الشعراء المطربين.

تصريحات رامي صبري

وقال حدوتة عبر تصريحاته في فيديو علي صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"بضم صوتي لصوت الفنان رامي صبري بس بختلف معاه في نقطه واحده هو قال مصر فيها 70 شاعر و70 ملحن ونسي يقول إن مصر فيها 70 شاعر وفيها مصطفي حدوتة".

وتابع:" حاولوا تبقوا انتو الـ 70 زي مصطفي حدوتة قدموا شغل مختلف وافكار مختلفة، عشان ينال اعجاب المغنين لأنهم قليلين والشعراء كتير".

وكان قد نشر الفنان رامي صبري مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستجرام”، علّق فيه على الجدل المثار حول تصريحاته بشأن عدم تعاونه مع بعض الشعراء والملحنين بدافع عدم التجديد.

وقال رامي صبري في الفيديو إن هناك من لم يعجبهم حديثه السابق، موضحًا: “أيوة ده حقيقي، أنا مش هعمل أغاني لمجرد إنها بتتبعتلي، أنا بختار الجديد والمختلف”.

وأضاف أنه يسعى لتقديم أعمال فنية متطورة، مشيرًا إلى أن عدد المطربين في السوق محدود مقارنة بعدد الشعراء والملحنين، قائلاً إن من غير المنطقي التعاون مع عدد كبير بشكل عشوائي.

واختتم رامي صبري حديثه بتوجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ على اهتمامه ودعمه للفنانين.

وكان قد أثار الفنان رامي صبري حالة من الجدل عبر حسابه على “إنستجرام”، بعد نشره رسالة تحدث فيها عن أهمية التواصل مع الملحنين والمؤلفين والمبدعين بشكل عام، دون أن يذكر أي أسماء أو تفاصيل أخرى.

وقال رامي صبري في منشوره: “عدم الرد على ملحنين ومؤلفين أو مبدعين بشكل عام.. هو عدم التجديد وإن مفيش أفكار مختلفة”.