فحوصات وأشعة وتحاليل.. تطورات الحالة الصحية للفنان سامح صفوت

كشفت الصفحة الرسمية للفنان سامح صفوت عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه إلى أزمة صحية شديدة.

وكتبت الصفحة : مش قادر اطمنكم بس كل اللي أقدر أقوله أن الأستاذ سامح صفوت أجرى فحوصات واشعة وتحاليل مبدأية كشفت عن مشاكل صحية يعانيها وتطلب بعدها إجراء تحاليل واشعة اكثر تخصصا بناء على نتائجها سيتم تحديد بروتوكول العلاج

وأضافت الصفحة الرسمية : وبالنيابة عن أسرته و عنا مسؤلي الصفحات الرسمية نتوجه بجزيل الشكر والعرفان لكل فرد من جمهوره ومحبيه ومتابعيه للدعاء له في المقام الأول سواء محبينه كفنان او مقدم برنامج سر الصنعة او كمحامي مستشار قانوني بالنقض وأيضا نتوجه بالشكر لكل المواقع الإخبارية التي توجهت له بالدعاء بالشفاء.

وأوضحت الصفحة: إن شاء الله سيتم نشر فيديوهات حلقات وريلزات جديدة من برنامج سر الصنعة كانت مسجله سابقا و لم تعرض حتى يتم ويأذن الله بشفاؤه على خير ويعاود نشاطه وامانه عليكم نسألكم الإلحاح في الدعاء له حتى تمر الساعات القادمة على خير .. فإما يستجيب الله بشفائه في الدنيا او يدخرها له في الآخرة او يكشف الله بها عنه سوء.

أزمة سامح صفوت الصحية

ومن ناحية أخرى أعلنت الصفحة الرسمية للفنان سامح صفوت تعرضه لوعكة صحية شديدة، بعد تدهور حالته الصحية منذ صلاة عيد الأضحى المبارك، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتبت الصفحة الرسمية، منشورا، جاء فيه: "رجاء يا جماعة الأستاذ سامح صفوت تعبان جدا جدا من بعد صلاة العيد".

وأضافت: "أطلب منكم الدعاء له بظهر الغيب بالشفاء العاجل وأن يرفع عنه هذه الشدة وهذا البلاء ".

وتابعت: "إن العبد إذا دعا لأخيه بظهر الغيب؛ وكّل الله به ملكاً يقول آمين ولك بمثله".

وختمت الصفحة، المنشور: "محبتكم ودعواتكم هي أكبر دافع له لتجاوز هذه المحنة، فدعوة الغريب مستجابة، تذكروه بالدعاء، وجمعة مباركة".