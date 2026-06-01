الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حمزة دياب: فيلم إذما تجربة مختلفة ومهمة في مشواري الفني

الفنان حمزة دياب
أوركيد سامي

كشف الفنان حمزة دياب، عن تفاصيل مشاركته في فيلم "إذما"، مؤكداً أن العمل يمثل تجربة فنية وإنسانية مختلفة بالنسبة له، خاصة في ظل طبيعة القصة التي تحمل العديد من الرسائل والمشاعر الإنسانية.

وقال حمزة دياب إنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية "عيسى الصغير"، وهي شخصية محورية ضمن أحداث العمل، مشيراً إلى أنه بذل مجهوداً كبيراً من أجل تقديمها بشكل يليق بالجمهور ويعكس أبعادها الإنسانية المختلفة.

وأضاف أن فيلم "إذما" مختلف ويحمل  حالة فنية خاصة ومميزة، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية في المشاركة .

وأشار دياب إلى أن الفيلم يقدم مضموناً إنسانياً مؤثراً، ويطرح العديد من الأفكار والمشاعر التي تلامس الجمهور.

وأعرب حمزة دياب  عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع جميع أفراد فريق العمل، مشيداً بالأجواء الإيجابية التي سادت أثناء التصوير، والتي ساهمت في خروج الفيلم بالشكل الذي يليق بالجمهور.

كما أكد حمزة دياب أنه سعيد بردود الفعل التي تلقاها منذ عرض الفيلم، سواء من الجمهور أو من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن التفاعل الإيجابي مع العمل يعد أكبر مكافأة لأي فنان بعد انتهاء رحلة التصوير.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن فيلم "إذما" يمثل تجربة مختلفة ومهمة في مشواره الفني، متمنياً أن يواصل العمل تحقيق النجاح وأن يصل إلى قلوب المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي.

