وفقا لآخر تحديثات.. سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم

تراجع سعر الجنيه الإسترليني في مصر علي مدار تعاملات شهر مايو الماضي ليسجل الآن 70.23 جنيه مقارنة 72.31 جنيه بانخفاض 2.08 جنيها بنسبة 2.8 % علي أساس شهري.
وخلال السطور التالية نرصد سعر الجنيه الإسترليني أغلى العملات الأجنبية قيمة، اليوم الإثنين 1 يونيو 2026، في عدد من بنوك القطاعين العام والخاص في مصر، وفقا لآخر تحديثات.
سعر الجنيه الإسترليني في مصر
بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو:
سعر الشراء:70.36 جنيه
سعر البيع:70.67جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان نحو:
سعر الشراء:70.33 جنيه
سعر البيع:70.65جنيه
استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنوك كريدي أجريكول، المصرف العربي وقناة السويس عند:
سعر الشراء:70.28 جنيه
سعر البيع:70.68جنيه
وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنوك نكست والتنمية الصناعية نحو :
سعر الشراء:70.28 جنيه
سعر البيع:70.62جنيه
وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك ميد بنك لنحو:
سعر الشراء:70.22 جنيه
سعر البيع: 70.70 جنيه
وتساوي سعر الجنيه الإسترليني شراءا وبيعا في بنكي التجاري الدولي وإتش إس بي سي ليسجلا:
سعر الشراء:70.21 جنيه
سعر البيع:70.61جنيه
وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي لنحو:
سعر الشراء:70.16 جنيه
سعر البيع:70.56جنيه
وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية لنحو:
سعر الشراء:70.14 جنيه
سعر البيع:70.54جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإمارات دبي الوطني نحو:
سعر الشراء:70.14 جنيه
سعر البيع:70.40جنيه
بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو:
سعر الشراء:70.08 جنيه
سعر البيع:70.38جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلى نحو:
سعر الشراء:70.04 جنيه
سعر البيع:70.38جنيه
استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك الأهلي الكويتي عند:
سعر الشراء:70.04 جنيه
سعر البيع:70.62جنيه
وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد لنحو:
سعر الشراء:69.92 جنيه
سعر البيع:70.67جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو:
سعر الشراء:70.43جنيه
سعر البيع: 70.63جنيه
أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين
70.08جنيه للشراء
أقل سعر لبيع الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين
70.38 جنيه للبيع
متوسط سعر بيع الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين
70.23 جنيه