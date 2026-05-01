أقل سعر بيع للجنيه الإسترليني في البنوك

الجنيه الإسترليني من أعلى العملات الأجنبية قيمة، وسجل متوسط سعر صرفه في مصر اليوم 72.31 جنيه.
يستعرض "صدى البلد"، سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 مايو 2026، في عدد من بنوك القطاعين العام والخاص في مصر، وفقا لآخر تحديث.
سعر الجنيه الإسترليني في مصر
سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك نكست نحو:
سعر الشراء:72.21 جنيه
سعر البيع: 72.66 جنيه
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في بنك ميد بنك لنحو:
سعر الشراء:72.13 جنيه
سعر البيع: 72.69 جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلى نحو:
سعر الشراء:72.08 جنيه
سعر البيع:72.64جنيه
بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك إتش إس بي سي نحو:
سعر الشراء:72.08 جنيه
سعر البيع:72.64جنيه
صعد سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر لنحو:
سعر الشراء:72.08 جنيه
سعر البيع:72.62جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان نحو:
سعر الشراء:72.08 جنيه
سعر البيع:72.62جنيه
بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو:
سعر الشراء:72.08 جنيه
سعر البيع:72.62جنيه
وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف العربي لنحو:
سعر الشراء:72.06 جنيه
سعر البيع:72.41جنيه
استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول عند:
سعر الشراء:72.05 جنيه
سعر البيع:72.62جنيه
وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التجاري الدولي لنحو:
سعر الشراء:72.05 جنيه
سعر البيع:72.69جنيه
زاد سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي مسجلا:
سعر الشراء:72.05 جنيه
سعر البيع:72.69جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإمارات دبي الوطني نحو:
سعر الشراء:71.94 جنيه
سعر البيع:72.91جنيه
وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية لنحو:
سعر الشراء:71.93 جنيه
سعر البيع:72.51 جنيه
وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد لنحو:
سعر الشراء:71.72جنيه
سعر البيع:72.54جنيه
سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو:
سعر الشراء:72.38جنيه
سعر البيع: 72.59جنيه
أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة
72.21جنيه للشراء
أقل سعر لبيع الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة
72.41 جنيه للبيع
متوسط سعر بيع الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة
72.31 جنيه