الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أقل سعر بيع للجنيه الإسترليني في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني في مصر
سعر الجنيه الإسترليني في مصر
علياء فوزى

الجنيه الإسترليني من أعلى العملات الأجنبية قيمة، وسجل متوسط سعر صرفه في مصر اليوم 72.31 جنيه.

يستعرض "صدى البلد"، سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 مايو 2026، في عدد من بنوك القطاعين العام والخاص في مصر، وفقا لآخر تحديث.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر 

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك نكست نحو:

سعر الشراء:72.21 جنيه

سعر البيع: 72.66 جنيه 

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في بنك ميد بنك لنحو:

سعر الشراء:72.13 جنيه

سعر البيع: 72.69 جنيه 

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلى نحو:

سعر الشراء:72.08 جنيه

سعر البيع:72.64جنيه 

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك إتش إس بي سي نحو:

سعر الشراء:72.08 جنيه

سعر البيع:72.64جنيه 

صعد سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر لنحو:

سعر الشراء:72.08 جنيه

سعر البيع:72.62جنيه 

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان نحو:

سعر الشراء:72.08 جنيه

سعر البيع:72.62جنيه

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو:

سعر الشراء:72.08 جنيه

سعر البيع:72.62جنيه

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف العربي لنحو:

سعر الشراء:72.06 جنيه

سعر البيع:72.41جنيه 

استقر سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول عند:

سعر الشراء:72.05 جنيه

سعر البيع:72.62جنيه 

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التجاري الدولي لنحو:  

سعر الشراء:72.05 جنيه

سعر البيع:72.69جنيه

زاد سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي مسجلا:

سعر الشراء:72.05 جنيه

سعر البيع:72.69جنيه

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإمارات دبي الوطني نحو:

سعر الشراء:71.94 جنيه

سعر البيع:72.91جنيه

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية لنحو:

سعر الشراء:71.93 جنيه

سعر البيع:72.51 جنيه

وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد لنحو:

سعر الشراء:71.72جنيه 

سعر البيع:72.54جنيه 

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي نحو:

سعر الشراء:72.38جنيه 

سعر البيع: 72.59جنيه

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة

72.21جنيه للشراء 

أقل سعر لبيع الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة

72.41 جنيه للبيع 

متوسط سعر بيع الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة

72.31 جنيه 

