خلافات عائلية.. الداخلية تكشف تفاصيل الادعاء بتعدي فرد شرطة على مسن بالضرب في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بقيام فرد شرطة وأسرته بالتعدي بالضرب على مسن وزوجته باستخدام سلاح أبيض، في محافظة الغربية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 28-3-2026، تبلغ لمركز شرطة بسيون بحدوث مشاجرة بين طرف أول (مزارع - زوجته) مصابان بجروح وسحجات وكدمات متفرقة، وطرف ثان (شقيق الشاكي "فرد شرطة" - نجله - زوجة فرد الشرطة - زوجة نجله) والأخيرتان مصابتان بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة بسيون؛ وذلك لخلافات عائلية بينهم، لكونهم مقيمون بذات المنزل.

وتبادل الطرفان خلال المشاجرة، التعدي على بعضهم بالضرب محدثين إصابتهم.

كما تبين عدم تدخل فرد الشرطة في الواقعة المشار إليها.

وأمكن ضبط الطرفين، وبمواجهة الشاكي بادعائه الكاذب؛ أقر به، وأضاف بتصالحهم بعد تدخل أهالي المنطقة.

واتخذت الإجراءات القانونية في حينه.