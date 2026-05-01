حرائق واسعة في إقليم توسكانا بإيطاليا تلتهم 800 هكتار.. والسلطات تجلي آلاف السكان

تواصل فرق الإطفاء في إيطاليا اليوم /الجمعة/ جهودها للسيطرة على حرائق ضخمة اندلعت في منطقة مونتي فايتا بإقليم توسكانا، وسط ظروف جوية صعبة تزيد من سرعة انتشار النيران.

وأسفرت الحرائق - التي اندلعت بين مقاطعتي بيزا ولوكا - عن تدمير نحو 800 هكتار من الغابات، خاصة في مناطق سانتا ماريا ديل جوديتشي وأسكيانو وسان جوليانو تيرمي، فيما لا تزال بؤر النيران مشتعلة في عدة مواقع، ما يعقّد جهود احتوائها.

وشاركت عشرات الفرق المتخصصة في مكافحة حرائق الغابات، إلى جانب قوات الإطفاء، في عمليات السيطرة على الحريق طوال الليل، بدعم من طائرات مسيّرة مزودة بكاميرات حرارية لرصد بؤر الاشتعال.

كما جرى تعزيز التدخلات الجوية منذ ساعات الصباح الأولى، عبر طائرات إطفاء من طراز "كنداير" ومروحيات تابعة للأسطول الإقليمي، لتنفيذ عمليات إخماد متواصلة. وفق شبكة "يورونيوز" الإخبارية.

ولا تزال الأحوال الجوية تمثل تحديًا رئيسيًا، حيث تؤدي الرياح القوية إلى تأجيج النيران وإعاقة عمليات الإطفاء، فضلًا عن التسبب في اندلاع بؤر جديدة.

وأصدرت السلطات أوامر بإجلاء نحو 3 آلاف شخص كإجراء احترازي، لا سيما في منطقتي أسكيانو وسان جوليانو تيرمي، فيما تم تفعيل منظومة الحماية المدنية لتقديم الدعم للمتضررين، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا.