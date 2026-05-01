المرشد الإيراني: نحن في مرحلة جهاد اقتصادي.. وعلينا هزيمة العدو فيها

أكد المرشد الإيراني أن البلاد تمر بمرحلة وصفها بـ"الجهاد الاقتصادي"، مشددًا على ضرورة تحقيق الانتصار فيها كما تحقق في ميادين أخرى، في ظل ما تواجهه من ضغوط وتحديات خارجية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

عامل ردع ورسالة واضحة

وقال إن إيران استطاعت خلال المواجهة مع خصومها أن تُظهر جزءًا من قدراتها الفريدة، في إشارة إلى الإمكانيات التي تمتلكها الدولة على مختلف الأصعدة، معتبرًا أن هذه القدرات تمثل عامل ردع ورسالة واضحة للمجتمع الدولي.

مواجهة التحديات

وأضاف أن الشعب الإيراني يواصل دعمه للقوات المسلحة، ويتجلى ذلك في حضوره الواسع في الساحات والمناسبات، ما يعكس وحدة داخلية وتماسكًا في مواجهة التحديات.

تحقيق الاكتفاء وتعزيز الاستقلال

وأشار المرشد إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهود، خاصة في المجال الاقتصادي، لتحقيق الاكتفاء وتعزيز الاستقلال، مؤكدًا أن الانتصار في هذا "الجهاد" لا يقل أهمية عن أي مواجهة أخرى.