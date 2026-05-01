لـ20 شخصا فقط.. جيب تفجر مفاجأة بإصدار جديد من رانجلر

في خطوة تمزج بين الحنين إلى السينما وقوة الدفع الرباعي، كشفت "جيب" عن إصدارها الخاص والمحدود رانجلر Rubicon Trail Hunt Edition، والمستوحى من سلسلة أفلام المغامرات الشهيرة "إنديانا جونز".

ورغم الجاذبية العالمية لهذا الطراز، إلا أن الشركة قررت جعله حصريًا لسوق واحد فقط وبأعداد محدودة للغاية.

20 نسخة فقط.. والولايات المتحدة خارج الحسابات

أعلنت "جيب" أن هذا الإصدار الحصري لن يتوفر في موطنها الأم (أمريكا)، بل تم تخصيصه بالكامل للسوق الكوري الجنوبي وبواقع 20 نسخة فقط.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية من خلال إصدارات فريدة تلبي تطلعات عشاق المغامرة والتميز.

مواصفات ميكانيكية وتجهيزات "موبار" الفاخرة

تعتمد السيارة على محرك توربيني سعة 2.0 لتر بـ 4 أسطوانات، يولد قوة 272 حصانًا وعزم دوران 400 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

كما تم تزويدها بحزمة تعديلات من "موبار" (Mopar) تشمل نظام رفع بمقدار 2 بوصة، وحامل سقف، وعجلات "beadlock" المخصصة للطرق الوعرة، مما يمنحها مظهرًا وأداءً هجوميًا.

صفقة رابحة.. معدات بـ 9 آلاف دولار مقابل 6 آلاف فقط

تعد هذه النسخة صفقة مغرية للمشترين؛ حيث يبلغ سعرها في كوريا نحو 95.700.000 وون (حوالي 64.900 دولارًا)، وهو ما يمثل زيادة قدرها 6.000 دولار فقط عن النسخة القياسية، رغم أنها تحتوي على إضافات وتجهيزات بقيمة 9.000 دولار.

ولتعويض من لن يحالفهم الحظ، أعلنت جيب كوريا عن توفير قطع الغيار نفسها بشكل منفصل بأسعار مخفضة.