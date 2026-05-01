حبس صانعة محتوى في التجمع بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء

قررت جهات التحقيق، حبس صانعة محتوى في التجمع بالقاهرة؛ لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى بعد أن رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها.

وجرى الضبط؛ عقب تقنين الإجراءات؛ حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي") ، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية.