إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

أصيب 13 شخصاً بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز بنى مزار شمال المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص ووجود مصابين، وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة ورجال المرور إلى موقع الحادث، فيما دفع مرفق الإسعاف بسيارات مجهزة لنقل المصابين وتقديم الرعاية الأولية لهم.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى لانقلاب السيارة وإصابة 13 من مستقليها بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى النموذجي لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر طبية بالمستشفى، أن الفرق الطبية استقبلت الحالات فور وصولها، وأن معظم الإصابات تتراوح ما بين خفيفة ومتوسطة، ويخضع الجميع حالياً للفحوصات والأشعة اللازمة لضمان استقرار حالتهم الصحية قبل التصريح لهم بالخروج.

ودفع رجال المرور بالأجهزة اللازمة لرفع حطام الحادث من عرض الطريق وجري تسيير حركة المرور، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.