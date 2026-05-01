خلال حملة تفتيشية.. حصر المراكب النيلية ومراجعة التراخيص بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال التفتيش والمتابعة على المراكب النيلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وفي إطار إحكام الرقابة وتنظيم العمل على كورنيش النيل والمناطق المحيطة به .

وقال الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم تنفيذ أعمال حصر البوابات والمراكب النيلية، إلى جانب المرور الميداني للتفتيش على التراخيص والتأكد من مدى الإلتزام بالإشتراطات المنظمة للعمل، حيث تم غلق إحدى البوابات بكورنيش شمال، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لضبط منظومة العمل بالمناطق النيلية، والتأكد من الالتزام بعوامل الأمن والسلامة واللوائح المنظمة، بما يسهم في تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري.