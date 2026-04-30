دون إصابات.. السيطرة على حريق محدود بمحول كهرباء بمستشفى حميات ملوي في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود شب بمحول كهرباء مستشفى الحميات بمدينة ملوي جنوب المنيا دون وقوع أي خسائر بشرية، تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق محدود داخل محول الكهرباء بالمستشفى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.



وتبين أن الحريق نشب داخل محول الكهرباء الخاص بالمستشفى، وتمت السيطرة عليه بسرعة قبل أن يمتد إلى باقي أجزاء المبنى، مما أسهم في الحفاظ على سلامة المرضى والعاملين.

واتخذت الجهات المختصة عدة إجراءات احترازية، حيث تم فصل التيار الكهربائي عن موقع الحريق لحين الانتهاء من أعمال الفحص والصيانة، مع تأمين محيط المكان بالكامل.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الأجهزة المعنية فحص أسباب الحريق للوقوف على ملابساته.