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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15 يونيو

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
قسم الخدمات

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 يونيو، في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

 

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

• موعد أذان الفجر: 4:07 ص

• موعد الشروق: 5:53 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:55 م

• ‎موعد أذان العصر: 4:31 م

• موعد أذان ‎المغرب: 7:57 م

• موعد أذان ‎العشاء: 9:31 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

• موعد أذان الفجر: 4:07 ص

• موعد الشروق: 5:55 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 01:00 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:39 م

• ‎موعد أذان المغرب: 8:05 م

• ‎موعد أذان العشاء: 9:41 م

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

• موعد أذان الفجر: 4:24 ص

• موعد الشروق: 6:00 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:49 م

• ‎موعد أذان العصر: 4:08 م

• موعد أذان ‎المغرب: 7:37م

• موعد أذان العشاء: 9:02 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر4:17 ص

• موعد الشروق: 6:06 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 1:11 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:50 م

• ‎موعد أذان المغرب: 8:17 م

• موعد أذان ‎العشاء: 9:52 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

• موعد أذان الفجر 4:09 ص

موعد الشروق: 5:50 ص

• موعد أذان الظهر:12:45 م

• موعد أذان العصر: 4:13 م

• موعد أذان المغرب: 7:40 م

• موعد أذان العشاء: 9:09 م

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

• موعد أذان الفجر: 4:04 ص

• موعد الشروق: 5:46 ص

• موعد أذان الظهر: 12:43 م

• موعد أذان العصر: 4:13 م

• موعد أذان المغرب: 7:40 م

• موعد أذان العشاء: 9:10 م

فضل صلاة الفجر في وقتها


1. تجلب الرزق الواسع يقول عليه الصلاة والسلام: «اللهم بارِكْ لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سَرِيَّةً أو جيشًا بعثهم أولَ النهارِ، قال : وكان صخرٌ تاجرًا فكان يبعثُ في تجارتِه أولَ النهارِ فأثْرَى وكثُرَ مالُه».

2. تطرح البركة في الرزق.

3. طيب النفس وصفائها.

4. حصد الحسنات صلاة الفجر في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم كما أنها من أسباب تحصيل الأجر الجزيل العظيم.

5. الحفظ في ذمّة الله، فهو ضمان الله -سبحانه وتعالى- وأمانه وعهده، وليس لأحدٍ أن يتعرّض للمصلّي بسوء.

6. شهادة الملائكة له وتشريف من الملائكة برفع أسماء من صلّى الفجر لله عز وجل.

7. دعاء الملائكة واستغفارها لمن يصلي الفجر.

8. أجر قيام الليل فصلاة الفجر تعدل قيام ليلة كاملة.

9. دخول الجنة لمن يصلّي الفجر، يقول عليه الصلاة والسلام: (مَن صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ).

10. أجر حجة وعمرة .

11. صلاة الفجر تجعل الإنسان فى ذمه لله طوال اليوم.

12. رؤية الله سبحانه وتعالى فصلاة الفجر لها في الإسلام مكانةٌ عظيمةٌ؛ فهي من أهمّ الصلوات المكتوبة وأقربها إلى رب العزة تبارك وتعالى، فـ صلاة الفجر تُظهر قُرب المسلم من خالقه؛ حين يقوم وينهضُ من نومه في وقت الفجر «وهو وقت يكون الناس فيه نيامًا»، فيقوم ويتوضّأ ويَخرج في هذا الوقت في ظُلمةِ الليل متجاوزًا برد الشتاء وحر الصيف؛ ليُطيع الله تعالى، وليقوم بما أمره به ربُّ العزة تبارك وتعالى من صلاة الفجر .

13. هي خير من الدنيا وما فيها إذا التزم المسلم بها؛ وذلك لِعِظَم فضلها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى، فقد وَرَدَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ركعَتا الفَجْرِ خَيرٌ مِنَ الدُنيا وما فيْها ».

14. صلاة الفجر في جماعة أنها النّور التّام للعبد المسلم المؤمن يوم القيامة، وهذا الفضل والأجر لمن يشهد صلاة الفجر مع الجماعة، فقد جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «بشّرِ المَشائيْنَ فيْ الظُلمِ إلى المَسَاجدِ بالنُور التّامِ يومَ القيْامَة».

15. صلاة الفجر تجعل المسلم بحماية الله ورعايته، فقد رُوِيَ عن النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- أنه قال: «مَنْ صَلّى الصُبحَ فَهوَ فيْ ذِمَة الله».

16. صلاة الفجر من أسباب النّجاة من النّار.

17. فيها البشارة بدخول الجنّة؛ فقد ورد عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنه قال:«مَن صلَّى البردَينِ دخَل الجنةَ»، متفق عليه، والمقصود بالبردين هنا هما صلاتي الصّبح والعصر، وقد ثبت الترغيب في أن يؤدّي المسلم صلاة الصّبح في جماعة.

18. أنها ضمانُ للمسلم -بالتزامه بـ صلاة الفجر - بقاءه في صفّ الإيمان والأمن من النفاق.

19. تقي من عذاب الله وغضبه وعقابه.

20. الدعاء بعدها مستجاب ، لأنها في أفضل الأزمنة ، كما أنها من الصلوات المكتوبة التي يستجاب بعدها الدعاء.

مواقيت الصلاة اليوم موعد صلاة الفجر موعد صلاة الظهر موعد اذان المغرب موعد اذان العشاء

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