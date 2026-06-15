منتخب مصر يتفقد أرضية ملعب لومن فيلد قبل مواجهة بلجيكا في كأس العالم

أجرى منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، وبرفقة مدير المنتخب إبراهيم حسن، جولة تفقدية على أرضية ملعب لومن فيلد الذي يستضيف المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني على معاينة أرضية الملعب والاطمئنان على جاهزيتها قبل ساعات من انطلاق اللقاء، في إطار الاستعدادات النهائية للمباراة التي تمثل بداية مشوار الفراعنة في البطولة العالمية، والتي يتطلع خلالها المنتخب إلى تحقيق انطلاقة قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة في سباق التأهل إلى الدور التالي.

وشهدت الجولة التفقدية متابعة دقيقة لجميع تفاصيل الملعب، بداية من جودة أرضية اللعب وحتى أماكن جلوس اللاعبين والأجهزة الفنية، إلى جانب الوقوف على الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة، بما يضمن تركيز اللاعبين الكامل قبل صافرة البداية.

ويولي حسام حسن أهمية كبيرة لهذه الخطوة، حيث يحرص على تعريف اللاعبين بكافة التفاصيل المتعلقة بملعب المباراة، من أجل مساعدتهم على التأقلم سريعًا مع الأجواء وتقديم أفضل مستوى ممكن أمام منافس يعد من أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة في البطولة.

وتقام المباراة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، بينما تنطلق عند الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة سياتل الأمريكية، وسط ترقب جماهير الكرة المصرية لمتابعة الظهور الأول للمنتخب في النسخة الحالية من كأس العالم.

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البلجيكي، مستفيدًا من الروح المعنوية المرتفعة داخل المعسكر، وحالة التركيز التي فرضها الجهاز الفني خلال الأيام الماضية، من خلال التدريبات المكثفة والمحاضرات الفنية التي تضمنت دراسة نقاط القوة والضعف لدى المنافس.

وتأمل الجماهير المصرية أن ينجح المنتخب في استغلال هذه البداية الصعبة لتحقيق نتيجة تعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة التي ترافق مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، والرغبة في تقديم أداء يليق بتاريخ الكرة المصرية على الساحة الدولية