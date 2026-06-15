قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15 يونيو
منتخب مصر يواجه بلجيكا في اختبار قوي ضمن منافسات كأس العالم 2026
الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها
إنتهاء ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الخميس..والتعليم تنفي تحديد موعد النتيجة
سي إن إن: أمريكا تستعد لإنهاء الحصار في هرمز تمهيدا لتوقيع الاتفاق مع إيران
منتخب مصر يتفقد أرضية ملعب لومن فيلد قبل مواجهة بلجيكا في كأس العالم
اليابان ترحب باتفاق أمريكا وإيران وتتحفظ بشأن إرسال قوات لإزالة الألغام في مضيق هرمز
قمة مصرية إماراتية.. الرئيس السيسي يستقبل بن زايد اليوم لبحث الملفات المشتركة
دون الـ 52 بيعا وشراء.. سعر الدولار في مصر مستهل اليوم الإثنين
بمركز المنارة للمؤتمرات.. مدبولي يفتتح فعاليات المؤتمر الطبي الإفريقي اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يتفقد أرضية ملعب لومن فيلد قبل مواجهة بلجيكا في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أجرى منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن، وبرفقة مدير المنتخب إبراهيم حسن، جولة تفقدية على أرضية ملعب لومن فيلد الذي يستضيف المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني على معاينة أرضية الملعب والاطمئنان على جاهزيتها قبل ساعات من انطلاق اللقاء، في إطار الاستعدادات النهائية للمباراة التي تمثل بداية مشوار الفراعنة في البطولة العالمية، والتي يتطلع خلالها المنتخب إلى تحقيق انطلاقة قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة في سباق التأهل إلى الدور التالي.

وشهدت الجولة التفقدية متابعة دقيقة لجميع تفاصيل الملعب، بداية من جودة أرضية اللعب وحتى أماكن جلوس اللاعبين والأجهزة الفنية، إلى جانب الوقوف على الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة، بما يضمن تركيز اللاعبين الكامل قبل صافرة البداية.

ويولي حسام حسن أهمية كبيرة لهذه الخطوة، حيث يحرص على تعريف اللاعبين بكافة التفاصيل المتعلقة بملعب المباراة، من أجل مساعدتهم على التأقلم سريعًا مع الأجواء وتقديم أفضل مستوى ممكن أمام منافس يعد من أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة في البطولة.

وتقام المباراة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، بينما تنطلق عند الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة سياتل الأمريكية، وسط ترقب جماهير الكرة المصرية لمتابعة الظهور الأول للمنتخب في النسخة الحالية من كأس العالم.

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البلجيكي، مستفيدًا من الروح المعنوية المرتفعة داخل المعسكر، وحالة التركيز التي فرضها الجهاز الفني خلال الأيام الماضية، من خلال التدريبات المكثفة والمحاضرات الفنية التي تضمنت دراسة نقاط القوة والضعف لدى المنافس.

وتأمل الجماهير المصرية أن ينجح المنتخب في استغلال هذه البداية الصعبة لتحقيق نتيجة تعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة التي ترافق مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، والرغبة في تقديم أداء يليق بتاريخ الكرة المصرية على الساحة الدولية

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس العالم بلجيكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

ليلي عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن توقعات المنتخب المصري في كأس العالم 2026

مجلس النواب

برلماني: تعيين كل دفعات الدراسات العليا من 2014 حتى 2026 أمر صعب

حالة الطقس

الأرصاد تُحذر من ظواهر جوية غدا: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار بهذه المناطق

البحث عن الضحايا

6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية

ترشيحاتنا

انقاذ الكلب

الراحمون يرحمهم الله.. طبيبة تخطف قلوب الملايين بعد إنقاذ كلب من الموت

القعقاع

سبايدر مان اليمن.. القعقاع كان يطارد الرزق فوق البركان ودفع حياته ثمنا لذلك

حمص بالسجق

طريقة عمل حمص بالسجق.. بأسهل الخطوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد