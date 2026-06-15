فتحي سند: منتخب مصر أمام فرصة العمر في كأس العالم.. والتأهل ليس معضلة

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن منتخب مصر أمام فرصة مهمة لتقديم نفسه بصورة مميزة خلال مشاركته في كأس العالم، مشيرًا إلى أن الفريق يملك فرصة حقيقية لكتابة بداية مختلفة في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وقال فتحي سند، خلال تصريحات إذاعية عبر “أون سبورت إف إم”، إن المنتخب المصري لم ينجح في تقديم مستواه بالشكل اللائق خلال مشاركاته السابقة في البطولة منذ ظهوره الأول عام 1934، ولم يتمكن من تحقيق أي فوز حتى الآن، وهو ما يجعل المرحلة الحالية فرصة تاريخية لتغيير هذا الواقع.

وأضاف أن المجموعة التي وقع فيها المنتخب تُعد “معقولة” ويمكن المنافسة فيها على التأهل، سواء في المركز الأول أو الثاني، مؤكدًا أن فرص الصعود تبدو متاحة إذا تم التعامل مع المباريات بالشكل الصحيح.

وحذّر سند من الاعتماد على فكرة التأهل عبر أفضل مركز ثالث، معتبرًا أنها حسابات غير مضمونة وقد تُعرض الفريق لمخاطر كبيرة، داعيًا إلى ضرورة حسم التأهل من البداية دون الدخول في سيناريوهات معقدة.

واختتم الناقد الرياضي تصريحاته بتشبيه البطولة بأنها “فرح العمدة”، مشيرًا إلى أن من يريد النجاح يجب أن يبدأ بقوة ولا ينتظر حتى اللحظات الأخيرة، بل يسعى لحسم الأمور مبكرًا وحصد “الوجبة كاملة” منذ البداية.