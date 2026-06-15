مهيب عبد الهادي يكشف ملامح تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، خلال برنامج “اللعيب” المذاع عبر قناة “MBC مصر”، عن ملامح التشكيل المتوقع لـمنتخب مصر أمام بلجيكا، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن استقر على عدد من العناصر الأساسية قبل المواجهة المرتقبة.

وأوضح مهيب عبد الهادي أن منتخب مصر يستعد لخوض المباراة بتشكيل قوي، مشيرًا إلى أن الاعتماد على مصطفى زيكو في الخط الهجومي يأتي كقرار فني حاسم تم الاستقرار عليه خلال الأيام الماضية.

وجاء التشكيل المتوقع وفق ما أعلنه على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: أحمد فتوح – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

في خط الوسط: مروان عطية – مهند لاشين – إمام عاشور – عمر مرموش – محمد صلاح.

في خط الهجوم: مصطفى زيكو.

وأكد مهيب عبد الهادي أن هذه الملامح تعكس رغبة الجهاز الفني في تحقيق توازن بين الدفاع والهجوم، مع الاعتماد على عناصر تجمع بين الخبرة والسرعة، في مواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا ضمن الاستعدادات الدولية الحالية.