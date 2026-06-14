مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا للجماهير: من يكمل ثلاثي هجوم مصر أمام بلجيكا بجوار صلاح ومرموش؟

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالًا لجماهير الكرة المصرية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن اللاعب الذي يستحق التواجد في خط هجوم منتخب مصر إلى جانب محمد صلاح وعمر مرموش خلال مواجهة بلجيكا المرتقبة في كأس العالم 2026.

منتخب مصر

وكتب مهيب عبد الهادي:

“تختار مين يكون ثالث مع صلاح ومرموش في خط هجوم مصر أمام بلچيكا؟”

1- تريزيجيه

2- هيثم حسن

3- زيزو

4- زيكو

5- إبراهيم عادل

6- حمزة عبد الكريم.

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة سياتل، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا ضمن منافسات كأس العالم 2026.

منتخب مصر

وكانت البعثة قد غادرت مدينة سبوكين متجهة إلى سياتل، في رحلة طيران استغرقت 45 دقيقة، وذلك ضمن برنامج الإعداد النهائي قبل المباراة المنتظرة أمام المنتخب البلجيكي.

وجاءت مغادرة بعثة الفراعنة بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد في سبوكين، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى مواصلة التحضيرات في أجواء أكثر تركيزًا قبل المباراة الأولى في المونديال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية أمام بلجيكا يوم 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبي إيران ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.