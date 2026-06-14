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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كيميش: هدفنا إعادة أمجاد ألمانيا وإسعاد الجماهير في كأس العالم

كيميش
كيميش
حسن العمدة

أكد يوشوا كيميش قائد منتخب ألمانيا، أن الهدف الأهم للمانشافت خلال منافسات كأس العالم 2026 هو إعادة الجماهير الألمانية للفخر بمنتخبها واستعادة المكانة التاريخية للفريق على الساحة العالمية.

وقال كيميش في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "نريد أن نجعل ألمانيا فخورة بنا من جديد، وهذا هو هدفنا الأكبر. نحن ندرك جيدًا أننا نمثل بلدًا بأكمله، والمشاركة في بطولة كبرى بقميص المنتخب الوطني لها طابع خاص ومختلف".

ويستهل المنتخب الألماني مشواره في المونديال بمواجهة منتخب كوراساو، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وأضاف نجم بايرن ميونيخ: "لدينا فرصة حقيقية لإشعال الحماس ونشر السعادة في جميع أنحاء ألمانيا. وبصفتي قائدًا للفريق، أشعر بأن المسؤولية أصبحت أكبر وأكثر خصوصية".

وتابع: "هناك طاقة إيجابية كبيرة داخل المنتخب، وإذا قدمنا أفضل ما لدينا ولعبنا بروح قتالية وشغف، يمكننا نقل هذه الطاقة إلى الجماهير ومنح البلاد دفعة مشابهة لما حدث خلال كأس العالم 2006".

واختتم كيميش تصريحاته قائلًا: "كنت طفلًا خلال مونديال 2006 وعشت أجواءه الرائعة عن قرب. قد نمر بلحظات صعبة داخل المباريات، لكن شعورنا بأن ألمانيا بأكملها تقف خلفنا يمنحنا قوة ودعمًا هائلين".

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