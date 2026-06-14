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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام أيوب بو عدي مع منتخب المغرب أمام البرازيل في كأس العالم 2026

أيوب بو عدي
أيوب بو عدي
عبدالله هشام

خرج منتخب المغرب بالتعادل أمام منافسه البرازيل بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب "ميتلايف"، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026.

وظهر نجوم منتخب المغرب باداء مميز واستثنائي أمتع المشجعين خلال 90 دقيقة، ليصف البعض نتيجة التعادل بأنها “إنقاذ للبرازيل”، وفقد منتخب المغرب نقطتين في دور المجموعات.

كما نجح منتخب المغرب في تقديم موهبة جديدة واستثنائية بعمر الـ18 عاما، وهو أيوب بو عدي، نجم خط وسط ليل الفرنسي، الذي تألق بشدة أمام البرازيل.

ونعرض لكم ارقام بو عدي مع المغرب أمام البرازيل

لعب بو عدي 90 دقيقة ولمس الكرة 84مرة 

مرر الكرة بشكل صحيح 58 مرة من اصل 64 منهم 10 تمريرات للخلف 

راوغ بو عدي 3 مرات من أصل 5 

لم يتم مراوغة بو عدي في 6 مناسبات 

استعاد الكرة 6 مرات وفقدان الاستحواذ 11 مرة

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