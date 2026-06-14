إشادة مغربية واعتراف برازيلي.. ماذا قال وهبي وأنشيلوتي بعد قمة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026؟

خرجت مباراة المغرب والبرازيل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026 بالكثير من الرسائل الفنية بعدما فرض المنتخب المغربي التعادل بنتيجة 1-1 على أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب العالمي.

ولم تتوقف أصداء المباراة عند حدود النتيجة بل امتدت إلى تصريحات المدربين عقب اللقاء حيث عبّر محمد وهبي المدير الفني للمنتخب المغربي عن فخره الكبير بما قدمه لاعبوه أمام "السيليساو" فيما اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل بصعوبة المواجهة وبالمشكلات التي عانى منها فريقه أمام الضغط المغربي.

وهبي: لاعبونا لعبوا بشجاعة أمام منتخب عالمي

بدا محمد وهبي سعيدًا بما قدمه منتخب المغرب في أول اختبار رسمي له على رأس الجهاز الفني لأسود الأطلس مؤكدًا أن أكثر ما أسعده خلال اللقاء هو شخصية اللاعبين داخل الملعب وقدرتهم على تطبيق الأفكار الفنية أمام منافس بحجم البرازيل.

وقال وهبي إن لاعبيه أظهروا جرأة كبيرة طوال المباراة سواء في الاحتفاظ بالكرة أو الضغط على لاعبي المنتخب البرازيلي وهو ما انعكس على شكل الأداء خلال أغلب فترات اللقاء.

وأوضح المدرب المغربي أن مواجهة منتخب يضم هذا الكم من النجوم كانت تحديًا كبيرًا لكن لاعبيه نجحوا في التعامل معه بصورة جيدة مشيرًا إلى أن المباراة قدمت صورة مشرفة للكرة المغربية وأسعدت الجماهير التي تابعت اللقاء.

لا مقارنة مع مونديال قطر

ورفض وهبي عقد مقارنات مباشرة بين التعادل أمام البرازيل في نسخة 2026 والتعادل السلبي الذي حققه المنتخب المغربي أمام كرواتيا في افتتاح مشواره بمونديال 2022.

وأكد المدير الفني أن لكل بطولة ظروفها الخاصة مشددًا على أن هدف المنتخب الحالي لا يقتصر على تكرار إنجاز النسخة الماضية بل يتطلع إلى الذهاب لأبعد نقطة ممكنة في البطولة.

وأضاف أن المنتخب المغربي يمتلك مشروعًا مختلفًا وأسلوب لعب واضحًا مشيرًا إلى أن اللاعبين أظهروا شخصيتهم الفنية في أكثر من مباراة خلال الفترة الأخيرة وهو ما يمنح الجهاز الفني ثقة كبيرة فيما هو قادم.

رسالة ثقة داخل معسكر أسود الأطلس

وأكد وهبي أنه لم يشعر بأي إحباط رغم الاكتفاء بنقطة التعادل موضحًا أن المنتخب المغربي كان قريبًا من تحقيق الفوز في بعض فترات المباراة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني كان يدرك منذ البداية أن المباراة ستشهد إيقاعًا مرتفعًا للغاية لذلك تم إعداد اللاعبين بدنيًا وفنيًا للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

وأوضح أن المنتخب البرازيلي رفع من مستواه خلال الشوط الثاني بحثًا عن الفوز وهو ما أدى إلى ظهور مساحات أكبر داخل الملعب لكن لاعبي المغرب نجحوا في الصمود حتى الدقائق الأخيرة بل واحتفظوا بحظوظهم في خطف الانتصار حتى النهاية.

حكيمي: التعادل خطوة جيدة لكننا نطمح للأفضل

من جانبه أكد أشرف حكيمي قائد المنتخب المغربي أن مواجهة البرازيل كانت واحدة من أصعب الاختبارات التي يمكن أن يخوضها أي منتخب في البطولة.

وأوضح نجم باريس سان جيرمان أن المنتخب المغربي واجه أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم وهو ما يمنح نتيجة التعادل قيمة كبيرة من الناحية المعنوية والفنية.

ورغم ذلك شدد حكيمي على أن الفريق لا يزال بحاجة إلى تطوير بعض الجوانب في أدائه مؤكدًا أن اللاعبين سيواصلون العمل خلال الفترة المقبلة من أجل الظهور بصورة أفضل في المباريات القادمة.

وأضاف قائد أسود الأطلس أن المنتخب المغربي مطالب بالحفاظ على الإيجابيات التي ظهرت أمام البرازيل مع معالجة الأخطاء التي حدثت خلال اللقاء لضمان تحقيق نتائج أفضل في الجولات المقبلة.

أنشيلوتي يعترف: المغرب سبب لنا الكثير من المشاكل

في المقابل لم يخفِ كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي عدم رضاه عن الأداء الذي ظهر به فريقه خلال المباراة.

واعترف المدرب الإيطالي بأن المنتخب المغربي فرض صعوبات كبيرة على البرازيل خاصة خلال الشوط الأول الذي شهد تفوقًا واضحًا للاعبي أسود الأطلس في العديد من فترات اللعب.

وأكد أنشيلوتي أن لاعبيه خسروا عددًا كبيرًا من الصراعات الثنائية كما واجهوا مشاكل واضحة في الخروج بالكرة تحت الضغط المغربي وهو ما أثر على أداء الفريق وأفقده السيطرة في بعض الأوقات.

وأوضح المدرب المخضرم أنه شعر بالقلق من مستوى فريقه خلال بداية المباراة معتبرًا أن البرازيل لم تدخل اللقاء بالصورة التي كان ينتظرها قبل صافرة البداية.

إشادة صريحة بقوة المنتخب المغربي

ورغم انتقاده لأداء لاعبيه حرص أنشيلوتي على الإشادة بالمستوى الذي قدمه المنتخب المغربي مؤكدًا أن أسود الأطلس فريق قوي ويملك جودة كبيرة على المستويين الفردي والجماعي.

وأشار مدرب البرازيل إلى أن فريقه ظهر بشكل أفضل خلال الشوط الثاني واستعاد جزءًا من شخصيته المعروفة لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأداء العام لم يصل إلى المستوى المطلوب.

وأضاف أن الجهاز الفني سيعمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت أمام المغرب خاصة أن المنافسة في كأس العالم لا تسمح بإهدار المزيد من النقاط.