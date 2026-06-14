من مدرجات مونديال 2018 إلى إبهار العالم أمام البرازيل.. من هو أيوب بوعدي موهبة المغرب الجديدة؟

خطف أيوب بوعدي لاعب وسط المنتخب المغربي الأضواء خلال مواجهة البرازيل في افتتاح مشوار أسود الأطلس ببطولة كأس العالم 2026 بعدما قدم أداءً لافتًا ساهم في خروج منتخب بلاده بنقطة ثمينة عقب التعادل بنتيجة 1-1.

ورغم أن المباراة شهدت مشاركة عدد كبير من النجوم العالميين فإن اللاعب الشاب نجح في فرض اسمه كأحد أبرز نجوم اللقاء بعدما تفوق في معركة خط الوسط وقدم واحدة من أفضل مبارياته بقميص المنتخب المغربي.

ظهور أول.. وتأثير كبير

مباراة البرازيل لم تكن عادية بالنسبة لأيوب بوعدي إذ سجل خلالها ظهوره الرسمي الأول مع المنتخب المغربي الأول بعد قراره تمثيل أسود الأطلس على حساب منتخب فرنسا.

ورغم حداثة تجربته الدولية لعب نجم ليل الفرنسي بثقة كبيرة أمام أحد أقوى منتخبات العالم ونجح في القيام بأدوار دفاعية وهجومية مميزة جعلته محل إشادة واسعة من الجماهير والمتابعين.

حلم بدأ من المدرجات

قبل 8 سنوات فقط كان بوعدي طفلًا في العاشرة من عمره يجلس في المدرجات لمتابعة منتخب المغرب خلال كأس العالم 2018 ويحلم بارتداء قميص المنتخب الوطني في يوم من الأيام.

ومع مرور السنوات تحول الحلم إلى حقيقة بعدما أصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المغربية وشارك في كأس العالم 2026 لاعبًا أساسيًا أمام منتخب بحجم البرازيل.

المغرب ينتصر على فرنسا

وشهد ملف أيوب بوعدي منافسة قوية بين المغرب وفرنسا خاصة أن اللاعب تدرج في جميع المنتخبات السنية الفرنسية وكان من أبرز المواهب التي يعول عليها الاتحاد الفرنسي للمستقبل.

وخاض لاعب الوسط 8 مباريات مع منتخب فرنسا تحت 16 عامًا سجل خلالها 3 أهداف قبل تمثيل منتخبات تحت 17 و18 و20 و21 عامًا.

لكن الاتحاد المغربي نجح في حسم الملف لصالحه ليقرر اللاعب تمثيل منتخب بلده الأصلي ويبدأ رحلة جديدة بقميص أسود الأطلس.

أرقام تؤكد موهبته

على الرغم من أن عمره لا يتجاوز 18 عامًا فإن بوعدي يمتلك خبرة جيدة على مستوى المنافسات الأوروبية وخاض اللاعب 96 مباراة بقميص ليل الفرنسي في مختلف البطولات نجح خلالها في صناعة 4 أهداف بينما شارك خلال الموسم الماضي في 42 مباراة ليصبح أحد العناصر الأساسية داخل الفريق.

ويتميز بوعدي بقدرته الكبيرة على الاحتفاظ بالكرة والتمرير تحت الضغط إلى جانب ذكائه التكتيكي وقدرته على الربط بين الدفاع والهجوم.

آرسنال يجهز خطوته

الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب المغربي الشاب فتح له أبواب الاهتمام من كبار أندية أوروبا وعلى رأسها آرسنال الإنجليزي وتشير تقارير أوروبية إلى أن النادي اللندني يراقب اللاعب عن قرب في ظل سعيه لتدعيم خط الوسط بعناصر شابة تمتلك إمكانات كبيرة وقابلة للتطور خلال السنوات المقبلة.

نجم جديد يولد في المغرب

ما قدمه أيوب بوعدي أمام البرازيل يؤكد أن المنتخب المغربي كسب لاعبًا قادرًا على صناعة الفارق في المستقبل القريب ومع استمرار تطوره في الدوري الفرنسي واكتساب المزيد من الخبرات الدولية يبدو أن الجماهير المغربية والعربية قد تكون على موعد مع أحد أبرز نجوم خط الوسط في العالم خلال السنوات المقبلة خاصة بعدما أعلن عن نفسه بقوة في أكبر بطولة كروية على مستوى المنتخبات.