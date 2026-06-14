مجموعة البرازيل والمغرب.. اسكتلندا تحقق فوزا ثمينا على هايتي في المونديال

استهل منتخب اسكتلندا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتحقيق فوز ثمين على حساب منتخب هايتي بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جيلت ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، التي تضم البرازيل والمغرب.

ويدين المنتخب الاسكتلندي بهذا الانتصار إلى لاعبه جون ماكجين، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28، بعدما تابع كرة مرتدة من حارس مرمى هايتي إثر تسديدة لتشي آدامز، لتصطدم بأحد المدافعين قبل أن تستقر داخل الشباك.

وشهدت المباراة محاولات متبادلة من المنتخبين، إلا أن اسكتلندا نجحت في الحفاظ على تقدمها حتى صافرة النهاية، لتحصد أول ثلاث نقاط لها في البطولة.

وبهذا الفوز، انفرد المنتخب الاسكتلندي بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما بقي منتخب هايتي بدون نقاط في المركز الأخير، بعد خسارته الأولى في المونديال.