قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يتهم عمدة نيويورك ببث الكراهية.. ويتحداه في سبتمبر
مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على الأردن
الزراعة: صرف 10.7 مليون شيكارة أسمدة.. وحوكمة رقمية لضمان وصول الدعم لمستحقيه
من التظلم إلى التنسيق.. خريطة أول 72 ساعة بعد نتيجة الثانوية العامة
الجيش الإسرائيلي يزعم ضبطه عشرات الأسلحة لـ«حزب الله» جنوب لبنان
اليونان تأمر مواطنيها بإخلاء العديد من المجتمعات والتوجه للشواطئ القريبة
مجلس التعاون يدين بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات العراقية على السعودية
عودة الأجواء الحارة.. موجة طقس حار تضرب البلاد بداية من اليوم
إيران ترفض مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز
ترامب: اجتماعاتي مع زيلينسكي ونتنياهو كانت إيجابية
وزير التعليم العالي يهنئ الناجحين في الثانوية العامة.. ويوجه رسائل مهمة قبل التنسيق
"ناقصة نص درجة".. الأولى على الثانوية العامة علمي رياضة تكشف سر تفوقها وخطتها بعد النتيجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"معلومات الوزراء" و"الطاقة الذرية" يبحثان التوسع في تطبيقات التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية

"معلومات الوزراء" و"الطاقة الذرية" يبحثان التوسع في تطبيقات التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية
"معلومات الوزراء" و"الطاقة الذرية" يبحثان التوسع في تطبيقات التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

زار وفد وفريق عمل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقر هيئة الطاقة الذرية المصرية؛ بهدف تعزيز سُبل التعاون المشترك، ودعم جهود الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيقات التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية بالمؤسسات الوطنية والبحثية.

واستعرض فريق مركز المعلومات مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية والنُّظم الإلكترونية والخدمات التكنولوجية المتقدمة التي يقدمها المركز لدعم مؤسسات الدولة.

من جانبهم.. اطلع مسؤولو الهيئة على أحدث البرامج والأنظمة المطبقة التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، والحفاظ على الأصول المعرفية والتاريخية، وتعزيز الهوية المؤسسية للجهات الحكومية والبحثية.

وأشادوا بمستوى الحلول والخدمات المعروضة، مؤكدين تميز التقنيات المتقدمة التي يمتلكها المركز والتي تسهم بشكل مباشر في دعم صناعة القرار وتطوير أساليب العمل الإداري والمعرفي وفق أعلى المستويات العالمية.

وبدوره..أعرب نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للمشروعات البحثية الدكتور نادر محمود عبدالحليم عن سعادته والتطلع لبدء التعاون الفعلي مع المركز في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية والتكنولوجية، وفي مقدمتها بناء وإعداد نظام متكامل للذاكرة المؤسسية للهيئة لضمان التوثيق والحفظ الرقمي وإدارة المعرفة، بجانب تصميم جولة افتراضية تفاعلية تُبرز الإمكانيات العلمية والبحثية الفريدة للهيئة بصورة حديثة، فضلا عن إنتاج فيلم وثائقي احترافي يوثق تاريخ ودور وإنجازات هيئة الطاقة الذرية وإسهاماتها الوطنية.

وفي السياق، أعربت هيئة الطاقة الذرية عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ولجهود فريق العمل، مع البدء في التنسيق بين المتخصصين من الجانبين لدراسة المتطلبات الفنية وإعداد التصورات اللازمة للبدء الفوري في تنفيذ هذه المشروعات المشتركة.

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء هيئة الطاقة الذرية المصرية دعم جهود الدولة المصرية ن تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تنسيق الجامعات 2026

موعد أنطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 وإعلان الحد الأدنى

طلاب الثانوية العامة

بعد نتيجة الثانوية العامة .. بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2026

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

إمام عاشور

بالأسماء | قائمة الراحلين عن الأهلي .. ومصير إمام عاشور النهائي

نتيجة الثانوية العامة

عقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه.. ماذا ينتظر ناشرو نتائج طلاب الثانوية العامة دون إذن؟

ترشيحاتنا

مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في السعودية والاعتداءات على الأردن

مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في السعودية والاعتداءات على الأردن

الراهبات

الأنبا توماس يحتفل باليوبيل الفضي الرهباني لراهبتين فرنسيسكانيتين

قطار السكة الحديد في شمال سيناء

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

بالصور

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بفستان أحمر جريء .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد