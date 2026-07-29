"معلومات الوزراء" و"الطاقة الذرية" يبحثان التوسع في تطبيقات التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية

زار وفد وفريق عمل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقر هيئة الطاقة الذرية المصرية؛ بهدف تعزيز سُبل التعاون المشترك، ودعم جهود الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيقات التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية بالمؤسسات الوطنية والبحثية.

واستعرض فريق مركز المعلومات مجموعة متكاملة من الحلول الرقمية والنُّظم الإلكترونية والخدمات التكنولوجية المتقدمة التي يقدمها المركز لدعم مؤسسات الدولة.

من جانبهم.. اطلع مسؤولو الهيئة على أحدث البرامج والأنظمة المطبقة التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، والحفاظ على الأصول المعرفية والتاريخية، وتعزيز الهوية المؤسسية للجهات الحكومية والبحثية.

وأشادوا بمستوى الحلول والخدمات المعروضة، مؤكدين تميز التقنيات المتقدمة التي يمتلكها المركز والتي تسهم بشكل مباشر في دعم صناعة القرار وتطوير أساليب العمل الإداري والمعرفي وفق أعلى المستويات العالمية.

وبدوره..أعرب نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للمشروعات البحثية الدكتور نادر محمود عبدالحليم عن سعادته والتطلع لبدء التعاون الفعلي مع المركز في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية والتكنولوجية، وفي مقدمتها بناء وإعداد نظام متكامل للذاكرة المؤسسية للهيئة لضمان التوثيق والحفظ الرقمي وإدارة المعرفة، بجانب تصميم جولة افتراضية تفاعلية تُبرز الإمكانيات العلمية والبحثية الفريدة للهيئة بصورة حديثة، فضلا عن إنتاج فيلم وثائقي احترافي يوثق تاريخ ودور وإنجازات هيئة الطاقة الذرية وإسهاماتها الوطنية.

وفي السياق، أعربت هيئة الطاقة الذرية عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ولجهود فريق العمل، مع البدء في التنسيق بين المتخصصين من الجانبين لدراسة المتطلبات الفنية وإعداد التصورات اللازمة للبدء الفوري في تنفيذ هذه المشروعات المشتركة.