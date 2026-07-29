قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يتهم عمدة نيويورك ببث الكراهية.. ويتحداه في سبتمبر
مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على الأردن
الزراعة: صرف 10.7 مليون شيكارة أسمدة.. وحوكمة رقمية لضمان وصول الدعم لمستحقيه
من التظلم إلى التنسيق.. خريطة أول 72 ساعة بعد نتيجة الثانوية العامة
الجيش الإسرائيلي يزعم ضبطه عشرات الأسلحة لـ«حزب الله» جنوب لبنان
اليونان تأمر مواطنيها بإخلاء العديد من المجتمعات والتوجه للشواطئ القريبة
مجلس التعاون يدين بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات العراقية على السعودية
عودة الأجواء الحارة.. موجة طقس حار تضرب البلاد بداية من اليوم
إيران ترفض مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز
ترامب: اجتماعاتي مع زيلينسكي ونتنياهو كانت إيجابية
وزير التعليم العالي يهنئ الناجحين في الثانوية العامة.. ويوجه رسائل مهمة قبل التنسيق
"ناقصة نص درجة".. الأولى على الثانوية العامة علمي رياضة تكشف سر تفوقها وخطتها بعد النتيجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس الوزراء: الدولة توفر العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين

نائب رئيس الوزراء يستقبل رئيس CNCEC الصينية لبحث توسع استثماراتها في مصر
نائب رئيس الوزراء يستقبل رئيس CNCEC الصينية لبحث توسع استثماراتها في مصر
محمود مطاوع
نتيجة الثانوية العامة 2026

استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، دينج تشاو جينج، رئيس مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، والوفد المرافق له، وذلك لبحث موقف المشروعات التي تنفذها المجموعة في مصر، واستعراض خططها للتوسع في الاستثمارات والمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في قطاعات الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية والمشروعات ذات القيمة المضافة.

وخلال اللقاء، تم استعراض موقف عدد من المشروعات التي تنفذها مجموعة "CNCEC" في مصر بصفتها مقاولًا عامًا، وفي مقدمتها مشروع إنتاج كربونات الصوديوم (الصودا آش) بالعلمين الجديدة، ومجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التي تشارك المجموعة في تنفيذها أو الاستثمار فيها، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعزيز الشراكة الاستثمارية مع الجانب الصيني.

وأكد الدكتور حسين عيسى عمق وقوة العلاقات المصرية الصينية، وما تشهده من تطور متسارع على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن قطاع البترول والثروة المعدنية والصناعات البتروكيماوية يمثل أحد مجالات التعاون المهمة مع الجانب الصيني، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تحظى بدعم ومتابعة القيادة السياسية، لما تمثله من إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، وإسهامها في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة الصادرات.

وأكد أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين تتمتع بآفاق واسعة للتعاون المشترك، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات وبنية أساسية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتجارة والتصدير، وبوابة للنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات الاستراتيجية، ومن بينها مشروع إنتاج "الصودا آش" لما يمثله من أهمية في دعم الصناعات المحلية المرتبطة به، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتقليل فاتورة الواردات.

وأكد حرص الحكومة على دعم المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للمشروع، لافتا إلى حرص الدولة على توفير العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أكد الدكتور حسين عيسى، أهمية مشروع مجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، مشددًا على استمرار العمل المشترك لدعم المشروع وإنجاحه، بالتنسيق مع الوزراء والجهات المعنية، موضحًا أن المشروع يسهم في تعزيز قدرات مصر في مجال الصناعات البتروكيماوية، وإنتاج منتجات بترولية وبتروكيماوية ذات قيمة مضافة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الدولة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعات البترولية والبتروكيماوية.

من جانبه، استعرض دينج تشاو جينج، رئيس مجموعة "CNCEC"، الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها المجموعة في مجالات البتروكيماويات، مؤكدًا أن العلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والصين تمثل قاعدة قوية لمواصلة التوسع في تنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.

وأوضح رئيس المجموعة الصينية، أن مجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات يُعد أحد أكبر المشروعات الاستراتيجية الجاري الإعداد لها، لما يستهدفه من إنتاج مجموعة من المنتجات البتروكيماوية والبترولية عالية القيمة، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتطورة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة المنتجات البترولية والبتروكيماوية.

وأشار دينج تشاو جينج إلى أن مجموعة "CNCEC" تعمل في مصر منذ ما يقرب من 20 عامًا، وتنظر إلى السوق المصرية باعتبارها أحد أهم أسواقها الاستراتيجية.

وأوضح أن أنشطة المجموعة في مصر تشمل المشاركة في تنفيذ واستثمار عدد من المشروعات المهمة، من بينها مشروع إنتاج "الصودا آش"، ومجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، ومشروعات السيليكون المعدني والإيثانول الحيوي، مؤكدًا تطلع المجموعة إلى توسيع استثماراتها، وتعزيز حضورها في السوق المصرية، والمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ورحب الدكتور حسين عيسى برغبة مجموعة "CNCEC" في مواصلة التوسع بالسوق المصرية، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل دعم استثمارات المجموعة، بما يسهم في سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، مع التأكيد على أهمية تعظيم المكون المحلي، والاستفادة من الاستثمارات الجديدة في تطوير سلاسل الإنتاج، وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.


 

نائب رئيس الوزراء حسين عيسى CNCEC الصناعات البتروكيماوية العاصمة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تنسيق الجامعات 2026

موعد أنطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 وإعلان الحد الأدنى

طلاب الثانوية العامة

بعد نتيجة الثانوية العامة .. بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2026

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

إمام عاشور

بالأسماء | قائمة الراحلين عن الأهلي .. ومصير إمام عاشور النهائي

نتيجة الثانوية العامة

عقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه.. ماذا ينتظر ناشرو نتائج طلاب الثانوية العامة دون إذن؟

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

رئيس المركز الأوروبي للدراسات: لا رغبة إيرانية حقيقية لإتمام اتفاق مع الولايات المتحدة

علم مصر

مصر تجدد رفضها القاطع للاعتداءات التي تمس أمن الدول العربية وسيادتها

حملات التعليم العالي لغلق الكيانات الوهمية

غلق 4 كيانات وهمية بالإسكندرية والبحيرة والشرقية.. تفاصيل حملات التعليم العالي

بالصور

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بفستان أحمر جريء .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد