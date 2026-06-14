أضاع الفوز .. أحمد موسى يعلق على تعادل المغرب مع البرازيل

اشاد الإعلامي احمد موسي مقدم برنامج علي مسؤليتي باداء منتخب المغرب امام منتخب البرازيل في دوري المجموعات بكاس العالم.

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي اكس :" المنتخب المغربي متميز وقوي ‏قدم مباراة محترمة أمام منتخب البرازيل واضاع الفوز خلال شوطي المباراة . برافوووو المغرب على الاداء الممتع.



واستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام نظيره البرازيلي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.