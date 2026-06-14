بعد التعادل مع البرازيل .. سجل المغرب في المباريات الافتتاحية بكأس العالم

واصل منتخب المغرب سلسلة نتائجه غير الإيجابية في المباريات الافتتاحية ببطولة كأس العالم، بعد ما اكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام منتخب البرازيل، في مستهل مشواره بنسخة كأس العالم 2026، ليظل “أسود الأطلس” دون أي فوز في مبارياتهم الأولى عبر تاريخ مشاركاتهم في المونديال.

وجاء التعادل أمام البرازيل في الجولة الأولى من دور المجموعات، ليبقي على نفس النمط التاريخي للمغرب في الافتتاحيات، والتي تنوعت بين التعادلات والهزائم دون تحقيق انتصار حتى الآن، رغم الأداء القوي في بعض النسخ.

وكان المنتخب المغربي قريبًا من كسر هذه السلسلة السلبية، بعدما تقدم بهدف عبر إسماعيل صيباري، إلا أن منتخب البرازيل عاد في النتيجة عن طريق فينيسيوس جونيور، لتنتهي المواجهة بنتيجة 1-1.

سجل المغرب في المباريات الافتتاحية بكأس العالم

خاض المنتخب المغربي قبل نسخة 2026 سبع مباريات افتتاحية في المونديال، لم ينجح خلالها في تحقيق الفوز.

وجاءت النتائج كالتالي:

كأس العالم 2026: تعادل مع البرازيل 1-1

كأس العالم 2022: تعادل مع كرواتيا 0-0

كأس العالم 2018: خسارة أمام إيران 0-1

كأس العالم 1998: تعادل مع النرويج 2-2

كأس العالم 1994: خسارة أمام بلجيكا 0-1

كأس العالم 1986: تعادل مع بولندا 0-0

كأس العالم 1970: خسارة أمام ألمانيا الغربية 1-2

حصيلة المغرب في الافتتاحيات:

7 مباريات

4 تعادلات

3 هزائم

0 انتصارات

ورغم هذا الرقم السلبي، يظل المنتخب المغربي حاضرًا بقوة في البطولات الأخيرة، بعد ما حقق إنجازًا تاريخيًا في كأس العالم 2022 بوصوله إلى الدور نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.