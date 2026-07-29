وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يسلّمان عقود عمل وجوائز لخريجي التدريب المهني

في مستهل فعاليات زيارته لمحافظة الإسكندرية، سلّم وزير العمل حسن رداد، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، عددًا من عقود العمل للشباب، وعقودًا لذوي الهمم، كما كرّما أوائل خريجي برامج التدريب المهني، ووزعا جوائز للمتميزين للمساعدة في إقامة مشروعات صغيرة، إلى جانب تسليم شهادات التخرج لخريجي مراكز التدريب المهني، وذلك خلال الفعالية التي أقيمت بمحافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي القطاع الخاص، وبحضور د. محمود حمزاوي مدير المديرية وعبدالونيس عبدالله وكيل المديرية.

واستهلت الفعالية بالسلام الجمهوري، ثم كلمة للدكتور محمود حمزاوي مدير مديرية العمل بالإسكندرية، أعقبها عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز إنجازات المديرية ونماذج النجاح في مجالات التدريب والتشغيل.

وأكد وزير العمل حسن رداد، في كلمته، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع التشغيل والتدريب المهني وبناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، بحيث يصبح التدريب طريقًا مباشرًا إلى التشغيل، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف الوزير أن تسليم عقود العمل اليوم، وتكريم أوائل خريجي برامج التدريب المهني، وتوزيع الجوائز والشهادات، يعكس نجاح استراتيجية الوزارة "التدريب من أجل التشغيل"، ويؤكد استمرار التوسع في مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وتحديث المناهج، وإدخال المهن الجديدة المطلوبة في سوق العمل.

ووجّه الوزير رسالة إلى مجتمع الأعمال والمستثمرين، أكد فيها أن وزارة العمل شريك داعم للاستثمار الجاد، وأن قانون العمل الجديد يوفر بيئة تشريعية مستقرة تحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة، من خلال الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين ومديريات العمل بالمحافظات، تعمل على إزالة المعوقات، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، وتسريع الإجراءات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد الإنتاج ويوفر المزيد من فرص العمل اللائقة.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع محافظة الإسكندرية يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في مجالات التدريب والتشغيل، ورعاية ذوي الهمم، ودعم العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

كما ألقى المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية كلمة رحب فيها بمعالي الوزير، و أكد خلالها اعتزاز المحافظة بالتعاون المستمر مع وزارة العمل، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُترجم على أرض الواقع من خلال توفير فرص العمل، وتأهيل الشباب لسوق العمل، ودعم برامج التدريب المهني وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.