ناصبين سيرك .. إبراهيم عبدالجواد يشيد بأداء منتخب المغرب أمام البرازيل

اشاد الإعلامي إبراهيم فايق باداء منتخب المغرب أمام منتخب البرازيل في دوري المجموعات بكاس العالم

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي اكس :" المغرب ناصبين سيرك حرفيًا أول نص ساعة على البرازيل، وفرّطت في قتل المباراة.. والبرازيل في هجمة شبه منظمة اتعادلت، في ظل عدم تركيز ومن مهارة فردية خالصة لفينيسيوس. ".



واستهل المنتخب المغربي لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام نظيره البرازيلي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.