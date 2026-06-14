قائد المستقبل .. ماذا قدم أيوب بوعدي أمام البرازيل في ضربة البداية بالمونديال؟

في المباريات الكبرى تظهر النجوم لكن في بعض الأحيان تولد القيادات .. وبينما انشغلت الجماهير بنتيجة التعادل الإيجابي بين المغرب والبرازيل في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026 كان هناك مشهد آخر أكثر أهمية داخل أرضية ملعب "ميتلايف" بطلُه شاب يبلغ من العمر 18 عامًا فقط اسمه أيوب بوعدي.

لاعب الوسط الشاب لم يخطف الأضواء بسبب مهارة فردية أو لقطة استعراضية بل لأنه قدم مباراة كاملة الأركان أمام أحد أقوى منتخبات العالم وكأنه لاعب يملك سنوات طويلة من الخبرة الدولية رغم أنها كانت مباراته الرسمية الأولى بقميص المنتخب المغربي الأول.

المغرب خرج بنقطة ثمينة أمام البرازيل لكنه خرج أيضًا بمكسب أكبر قد يمتد أثره لسنوات طويلة بعدما أعلن أيوب بوعدي عن نفسه كلاعب قادر على قيادة خط وسط "أسود الأطلس" في المرحلة المقبلة.

من لاعب واعد إلى رجل المباراة الحقيقي

ورغم حصول البرازيلي فينيسيوس جونيور على جائزة أفضل لاعب في المباراة فإن قطاعًا واسعًا من المتابعين اعتبر أن أيوب بوعدي كان اللاعب الأكثر تأثيرًا على مدار التسعين دقيقة.

ففي مواجهة ضمت أسماء بحجم فينيسيوس ورودريجو وبرونو جيمارايش وجواو جوميز لم يظهر اللاعب المغربي مترددًا أو متأثرًا برهبة الحدث بل فرض شخصيته على وسط الملعب ونجح في مجاراة نجوم البرازيل بل والتفوق عليهم في فترات عديدة من اللقاء.

اللافت أن بوعدي لم يلعب بعقلية الشاب الذي يحاول إثبات نفسه بل بعقلية لاعب يدرك جيدًا ما يريده المدرب وما يحتاجه الفريق وهو ما منح المنتخب المغربي توازنًا واضحًا بين الواجبات الدفاعية والتحولات الهجومية.

رسالة وصلت إلى فرنسا

منذ سنوات طويلة اعتادت المنتخبات الأوروبية الكبرى على استقطاب أصحاب المواهب من أصول مغاربية لكن ملف أيوب بوعدي يبدو مختلفًا.

فاللاعب الذي تدرج في جميع المنتخبات السنية الفرنسية كان يعتبر أحد أبرز المشاريع المستقبلية للكرة الفرنسية إلا أنه اختار في النهاية تمثيل المغرب ليبدأ رحلة جديدة بقميص أسود الأطلس.

وإذا كان الاتحاد الفرنسي قد نظر إلى بوعدي كموهبة للمستقبل فإن المغرب قرر التعامل معه كلاعب للحاضر والمستقبل معًا ومواجهة البرازيل ربما كانت أفضل رد عملي من اللاعب على كل الشكوك التي صاحبت قراره الدولي بعدما أثبت أنه يملك من الجودة ما يسمح له بالتواجد على أعلى مستوى من المنافسة الدولية.

أرقام تكشف حجم الهيمنة

بعيدًا عن الانطباعات الفنية جاءت الأرقام لتؤكد أن ما قدمه بوعدي لم يكن مجرد أداء جيد بل مباراة استثنائية بكل المقاييس ونجح لاعب الوسط المغربي في إكمال 60 تمريرة صحيحة من أصل 66 بنسبة دقة وصلت إلى 91% كما لمس الكرة في 86 مناسبة ليكون أحد أكثر لاعبي المباراة مشاركة في صناعة اللعب.

وأظهر اللاعب شجاعة كبيرة في المواجهات الفردية بعدما أكمل 3 مراوغات ناجحة من أصل 5 محاولات إلى جانب مساهماته المستمرة في الخروج بالكرة من مناطق الضغط.

أما دفاعيًا فقد قدم واحدة من أكثر مبارياته اكتمالًا بعدما دخل في العديد من الالتحامات المباشرة ونجح في قطع الكرات واستعادة الاستحواذ في أكثر من مناسبة ليؤكد أنه لاعب وسط عصري يجمع بين الجودة الفنية والانضباط التكتيكي.

محمد وهبي يكسب رهانه الأكبر

إذا كان أيوب بوعدي هو نجم المباراة فإن محمد وهبي يستحق جزءًا كبيرًا من الإشادة بعد أن قرر مدرب المنتخب المغربي منح اللاعب الشاب الثقة منذ البداية في مواجهة بحجم البرازيل وهو قرار لم يكن سهلًا بالنظر إلى أهمية المباراة وضغط الجماهير والإعلام.

لكن وهبي بدا مقتنعًا تمامًا بإمكانات اللاعب وهو ما ظهر في الأدوار التي كلفه بها داخل الملعب حيث منحه حرية التحرك وصناعة اللعب وربط الخطوط ليرد بوعدي على تلك الثقة بأداء استثنائي.

ويبدو أن المدرب المغربي نجح في وضع حجر أساس جديد داخل مشروع المنتخب من خلال الاعتماد على عنصر شاب يملك كل المقومات التي تؤهله ليكون أحد أعمدة الفريق خلال السنوات المقبلة.

أكثر من مجرد موهبة

ما يميز أيوب بوعدي ليس فقط موهبته الفنية بل شخصيته داخل الملعب ففي عمر الثامنة عشرة بدا اللاعب هادئًا تحت الضغط واثقًا في قراراته وقادرًا على إدارة إيقاع اللعب أمام منافسين يملكون خبرات دولية كبيرة.

هذه النوعية من اللاعبين لا تظهر كثيرًا لأنها تجمع بين الموهبة والذكاء والشخصية وهي عناصر تجعل من صاحبها مشروع قائد حقيقي وليس مجرد لاعب موهوب.

ولهذا السبب تحديدًا لم يكن غريبًا أن تتحول وسائل الإعلام العالمية والجماهير المغربية للحديث عنه بعد المباراة باعتباره أحد أبرز الاكتشافات المبكرة في البطولة.

بوعدي: الجوائز الفردية لا تهمني

ورغم الإشادات الكبيرة التي تلقاها عقب المباراة أظهر اللاعب نضجًا لافتًا في تصريحاته بعد اللقاء وأكد نجم ليل الفرنسي أن تركيزه كان منصبًا على مساعدة المنتخب المغربي لتحقيق الفوز مشددًا على أن النتيجة الجماعية أهم كثيرًا من أي جائزة فردية.

كما أشار إلى أن التعادل أمام البرازيل نتيجة إيجابية لكنه أكد في الوقت نفسه أن منتخب المغرب كان يملك الطموح لتحقيق الفوز وهو ما يعكس العقلية التنافسية التي يتمتع بها اللاعب رغم صغر سنه.