قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026
ليست سلعة.. بلاتر يفتح النار على مشروع الفيفا
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع ويتكوف جهود خفض التصعيد في المنطقة
نبيل فهمي: الاعتداءات المتكررة على السعودية والأردن تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسؤول
الجيش الإسرائيلي يقصف مسجداً في غزة بذريعة تخزين السلاح فيه
بعد تحرك البرلمان.. القانون يواجه بائعي السلع المغشوشة بعقوبات رادعة
كونكاكاف يفتح النار على الفيفا بسبب خطة إنفانتينو الاستثمارية
أسعار السجائر في مصر اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026.. آخر تحديث
القبض على طرفى مشاجرة في القاهرة
«شراكة مع القطاع الخاص للترفيق».. 5 قرارات عاجلة من مدبولي لتوفير الأراضي الصناعية
وزير الخارجية يؤكد لويتكوف رفض مصر استهداف دول الخليج والأردن
نائبة: الدبلوماسية المصرية تواصل دعم الاستقرار والحلول السلمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذكاء الاصطناعي بوابة وظائف المستقبل.. رسالة مهمة لطلاب الثانوية العامة 2026

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
محمد البدوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

في الوقت الذي يترقب فيه طلاب الثانوية العامة انطلاق أعمال تنسيق الجامعات، تتزايد الدعوات إلى اختيار التخصصات التي تواكب متطلبات سوق العمل محليًا وعالميًا، بعيدًا عن المفاهيم التقليدية لاختيار الكليات.

رسم خريطة الوظائف المستقبلية

 ويؤكد خبراء التعليم أن الثورة التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، أعادت رسم خريطة الوظائف المستقبلية، ما يجعل الالتحاق بالبرامج الدراسية الحديثة فرصة حقيقية لبناء مسار مهني واعد.

الذكاء الاصطناعي

 كما يشددون على أن تطوير التعليم لا يقتصر على تحديث المناهج، بل يبدأ بدعم أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي، باعتبارهما الركيزة الأساسية للنهوض بمنظومة التعليم العالي.

وأكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمنظومة التعليم العالي، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الحوافز والرواتب التي تتناسب مع مكانة عضو هيئة التدريس ودوره في إعداد الأجيال.

الصين تبدي استعدادها لتعميق التعاون الرقمي والذكاء الاصطناعي مع دول آسيا-الباسيفيك

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رواتب أعضاء هيئة التدريس ظلت لسنوات طويلة دون المستوى المأمول، وهو ما فرض تحديات عديدة أمامهم، مؤكدًا أن توفير دخل مناسب يسهم في تهيئة بيئة أفضل للعمل الأكاديمي والإبداع العلمي.

تمويل كبير لمواكبة التطورات

وأشار إلى أن البحث العلمي يحتاج إلى تمويل كبير لمواكبة التطورات العالمية، لافتًا إلى أن تكلفة بعض الأبحاث في الخارج قد تصل إلى نحو ألف دولار، وهو ما يستدعي توفير دعم مالي أكبر للباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

رسالة إلى طلاب الثانوية العامة،

ووجّه شوقي رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، دعاهم خلالها إلى الاهتمام بالتخصصات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والبيئة، وتصميم الفنون الرقمية، مؤكدًا أن البرامج الدراسية التي تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت من أكثر التخصصات طلبًا في سوق العمل.

بنك دولي: الذكاء الاصطناعي الصيني “الرخيص” يغذي موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية

وأضاف أن خريجي هذه البرامج يمتلكون فرصًا للعمل مع شركات عالمية عن بُعد وتحقيق دخول مرتفعة، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي لم يعد حكرًا على طلاب شعبة علمي رياضة، بل أصبح يدخل في مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية.

أسهم الرقائق الإلكترونية تحت المجهر في

ولفت إلى أن نسبة كبيرة من الطلاب كانت تتجه في السابق إلى الكليات النظرية دون الاستفادة الكاملة من فرصها، مؤكدًا أن حسن اختيار التخصص وفق احتياجات سوق العمل يمثل العامل الأهم في تحقيق النجاح المهني.

منظومة التعليم العالي

وأوضح أن مصر تشهد طفرة كبيرة في منظومة التعليم العالي، حيث تجاوز عدد الجامعات 185 جامعة، بما يوفر بدائل تعليمية متنوعة تتماشى مع متطلبات التنمية وسوق العمل.

تحديث المناهج

وأكد أن تطوير التعليم لا يعتمد على تحديث المناهج فقط، وإنما يرتكز أيضًا على تنمية العنصر البشري والاهتمام بالبعد الإنساني، مشيرًا إلى أن التعاون مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا في مجال التعليم الفني يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب، ويعزز فرص توظيفهم، ويسهم في الحد من معدلات البطالة مستقبلًا.

الثانوية الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة تنسيق الجامعات منظومة التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية

دعم عربي لـ لبنان واتفاق على استمرار التشاور في ظل أوضاع إقليمية مقلقة

الجيش الروسي

الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية في ميناء يوجني

الصين تطلق قمرا اصطناعيا

الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا لنقل البيانات

بالصور

صغرت 20 سنة .. سوسن بدر تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة

الدولار والريال السعودي بكام؟.. أسعار العملات الآن

أسعار العملات
أسعار العملات
أسعار العملات

الأسود ملك الألوان.. بشرى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
بشرى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

فيديو

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد