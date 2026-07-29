بديل الساعة الذكية.. إطلاق خاتم ذكي جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "بيبل" (Pebble) ومؤسسها إريك ميجيكوفسكي، ، عن إطلاق الخاتم الذكي الجديد "إندكس 01" (Index 01) القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي والمخصص لتسجيل وتدوين الملاحظات والأفكار الصوتية المباشرة بضغطة زر واحدة.

ميزات الخاتم الذكي Index 01 وآلية التسجيل الصوتي

وبحسب ما أورده موقع “ذا فيرج”، يتضمن خاتم Index 01 ميكروفوناً مدمجاً وزراً ميكانيكياً مخصصاً يتيح للمستخدمين تسجيل الأفكار والملاحظات الشفهية فورياً عند الضغط والتحدث، دون الحاجة للاتصال المستمر بالسحابة أو الشاشات المعقدة.

وأوضح الموقع أن الجهاز يقوم بتنسيق وتسجيل المقاطع الصوتية لمدة تصل إلى 5 دقائق بداخل الذكرة الداخلية المدمجة، تمهيداً لنقلها ومعالجتها بداخل الهاتف المحمول عبر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحويل النصوص المكتوبة بأعلى دقة ممكنة.

الخصوصية البرمجية وعمر البطارية الممتد

وأفادت الموقع التقني بأن الجهاز يعتمد على المعالجة المحلية للبيانات بداخل الهاتف عبر نماذج مفتوحة المصدر لمعالجة الصوت إلى نصوص (Speech-to-Text)، مما يمنع رفع المقاطع الصوتية إلى السيرفرات السحابية ويضمن معايير حماية الخصوصية الكاملة للمستخدمين دون الحاجة لدفع اشتراكات مالية شهريّة.

وذكر الموقع أن خاتم Index 01 يتفوق على الأجهزة الذكية القابلة للارتداء بعمر بطارية يمتد لعامين كاملين دون الحاجة لإعادة الشحن الدوري، إلى جانب مقاومتة للماء حتى عمق متر واحد، مع تأكيدات بعدم تضمين أي حساسات لتتبع اللياقة البدنية أو الأنشطة الرياضية.

أسعار الخاتم الذكي وجدول الطرح بالأسواق

وأشار موقع The Verge إلى أن شركة Pebble فتحت باب الطلب المسبق لخاتم Index 01 بسعر 75 دولاراً أمريكياً، على أن يرتفع السعر الرسمي إلى 99 دولاراً أمريكياً فور انطلاق التوزيع التجاري بالأسواق بعد شهر مارس 2026.

وأكدت الشركة توافق الجهاز الكامل مع نظم تشغيل الهواتف الذكية iOS وAndroid، مع إتاحة خيارات ألوان متعددة للطلب، وتوفير خيارات برمجة إضافية تخص التحكم بالموسيقى وتنشيط كاميرا الهاتف الذكي عن بُعد.