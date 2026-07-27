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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الذكاء الاصطناعي يقتحم سوق العمل.. وتحذيرات من اختفاء بعض المهام

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

كشفت تقارير صحفية نشرتها صحيفة "ذا جارديان" (The Guardian) البريطانية، عن مخاوف وتحذيرات متزايدة صادر عن خبراء واقتصاديين حول الأثر المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستقبل وظائف العمالة البشرية وسوق العمل العالمي.

تأثير أتمتة الذكاء الاصطناعي على القطاعات المهنية 

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا جارديان" في تقريرها الصادر اليوم، تسببت التطورات الأخيرة في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة البرمجية في تقليص اعتماد الشركات على العنصر البشري بداخل قطاعات حيوية متعددة؛ تشمل البرمجة، والخدمات المالية، والدعم الفني، وكتابة المحتوى، وإدارة البيانات.

وأوضحت البيانات المنشورة بداخل التقرير أن التوسع في الاستعانة بالأنظمة الذكية أدى إلى إعادة هيكلة واسعة للوظائف وتقليل معدلات التوظيف للمبتدئين، وهو ما يسهم في تغيير المهارات المطلوبة واستبدال بعض المهام المكتبية التقليدية بالحلول البرمجية التلقائية.

المخاوف الاقتصادي ومواقف المؤسسات العمالية 

وأفادت التفاصيل الواردة في التقرير بأن ممثلي النقابات العمالية والباحثين التقنيين حذروا من الفجوة المتزايدة بين سرعة إحلال الذكاء الاصطناعي وتطوير البرامج التعليمية وتأهيل العمالة لمواكبة سوق العمل المحدث، مما يضع الضغط على السياسات الحكومية لإعادة ضبط القوانين المنظمة للعمل.

وأشار التقرير الإخباري لصحيفة The Guardian إلى أن المخاوف الاقتصادية تمتد لتشمل استقرار الدخل القومي والعدالة الاجتماعية في توزيع الفرص، في ظل استحواذ شركات التكنولوجيا الكبرى على الحصة الأكبر من عائدات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

حلول وإجراءات الحماية والتكيف القادمة 

وذكر التقرير أن عدداً من المنظمات والجهات التنظيمية في الدول المتقدمة يطالب بفرض تشريعات ملزمة تحمي حقوق العمال وتضمن إعادة تدريبهم على التعامل مع الأدوات الذكية، بدلاً من الاستغناء المباشر عن الخدمات البشرية.

ولم تسجل المنظمات الدولية أي اتفاق عالمي شامل حتى الآن حول تنظيم أثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، بانتظار استكمال المؤتمرات والدراسات الميدانية لتقييم الأثر المباشر خلال الفترات المقبلة.

الذكاء الاصطناعي نماذج الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا

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