بعد سنوات من هيمنة إنفيديا.. جوجل تستعد لقلب موازين الذكاء الاصطناعي

تعمل شركة ألفابت، الشركة الأم لـ جوجل، على تطوير شريحة خوادم جديدة مخصصة للذكاء الاصطناعي بهدف تشغيل نماذجها الداخلية Gemini بكفاءة أعلى، في خطوة تعكس سباق شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير رقائقها الخاصة وتقليل الاعتماد على موردي الشرائح.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة The Information، نقلا عن مصادر مطلعة لم تكشف هويتها، تحمل الشريحة الجديدة داخليا اسم "Frozen v2"، ومن المتوقع إطلاقها في عام 2028.

وأوضح التقرير أن الشريحة قد تكون أكثر كفاءة بما يتراوح بين 6 و10 مرات مقارنة بشرائح الذكاء الاصطناعي الحالية من جوجل، وذلك وفقًا لمعيار عدد الرموز النصية Tokens التي يمكن للنظام توليدها مقابل كل وحدة من الطاقة المستخدمة.

وقالت الشركة إن فرقها تواصل البحث وتجربة ابتكارات جديدة بهدف تقديم أعلى مستويات الأداء والكفاءة للمستخدمين والعملاء، مشيرة إلى أن تطوير الأجهزة والبرمجيات معا من البداية يساعدها على بناء أنظمة متكاملة ومحسنة لأحمال العمل الحقيقية.

Gemini

سباق الرقائق الخاصة بالذكاء الاصطناعي



تسعى شركات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد إلى إنتاج رقائقها الخاصة، بهدف تحسين كفاءة تشغيل نماذجها وتقليل تأثير النقص العالمي في قدرات الحوسبة اللازمة للذكاء الاصطناعي.

وأصبحت كفاءة استهلاك الطاقة عاملا رئيسيا في المنافسة بين شركات التكنولوجيا، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن ضخامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتأثيره على تقييمات الأسواق.

كما تحاول الشركات الكبرى تقليل اعتمادها على شركة إنفيديا، التي تهيمن تاريخيا على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، وهو ما جعل العديد من مطوري النماذج المتقدمة يعتمدون بشكل كبير على تقنياتها.

وفي يونيو الماضي، أعلنت شركة OpenAI عن أول شريحة مخصصة لها لمعالجة الاستدلال بالذكاء الاصطناعي تحت اسم Jalapeño، بينما أشارت تقارير حديثة إلى أن شركة أنثروبيك تجري محادثات بشأن شراكة جديدة لإنتاج الرقائق مع شركة سامسونج.

استثمارات ضخمة في استراتيجية الذكاء الاصطناعي

وتأتي جهود جوجل لتطوير شرائح أكثر كفاءة في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطا لإثبات جدوى استثماراتها الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكانت ألفابت قد أعلنت في وقت سابق أنها تخطط لإنفاق ما بين 180 و190 مليار دولار لدعم استراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي، ما يزيد الحاجة إلى تحقيق عوائد واضحة من هذه الاستثمارات.

ويبدو أن الأنباء المتعلقة بشريحة Frozen v2 أثارت تفاؤل المستثمرين، حيث ساعدت في دعم سهم جوجل قبل إعلان نتائجها المالية المرتقبة هذا الأسبوع. وارتفع سهم الشركة بنحو 3% عقب نشر تقرير The Information حول الشريحة الجديدة.